https://ria.ru/20221005/tyumgu-1821498340.html
Защитить природу. В России запустят комплекс мониторинга парниковых газов
Защитить природу. В России запустят комплекс мониторинга парниковых газов - РИА Новости, 05.10.2022
Защитить природу. В России запустят комплекс мониторинга парниковых газов
Оценить баланс парниковых газов в природе и выработать меры, которые сократят вред от промышленной деятельности, поможет исследовательский комплекс ученых... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T03:00
2022-10-05T03:00
2022-10-05T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
тюменский государственный университет
ишим
россия
тюмень
экология
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Оценить баланс парниковых газов в природе и выработать меры, которые сократят вред от промышленной деятельности, поможет исследовательский комплекс ученых Тюменского государственного университета, считают разработчики. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Предыдущие российские системы для изучения влияния загрязнителей на природу обыкновенно брали во внимание одну из сред (земля, воздух, вода) — обратили внимание исследователи ТюмГУ.Отличие разработанной в университете конструкции в том, что она будет одновременно собирать данные о парниковых газах в воде, воздухе и донных отложениях.Комплекс развернут в окрестностях озера Кучак на одноименном карбоновом полигоне. Со временем охват мониторинга увеличится за счет проведения исследований на болотистой местности, в смешанных лесах и на сельскохозяйственных территориях.Два дополнительных пункта сбора данных появятся неподалеку от озера. Следующие планируют установить на болоте и над кронами деревьев смешанного леса к западу от карбонового полигона. Более отдаленную точку наблюдения специалисты рассчитывают разместить возле города Ишима — территории с традиционно развитым сельским хозяйством. Получаемые сведения будут использоваться для развития аграрной отрасли, подчеркнул Смирнов.Собранные данные начнут поступать на университетский сервер, добавил ученый. После этого специалисты смогут их систематизировать и выстраивать описательные и прогностические модели дальнейшего влияния тех или иных факторов на природу."Одна исследовательская станция — карбоновый полигон "Кучак" — уже функционирует около Тюмени. Мы создадим еще две — возле Тобольска и Ишима. Таким образом система наблюдения распространиться на территории от севера до юга региона, нам будет легче прослеживать динамику выбросов парниковых газов не только по времени, но и в пространстве. В перспективе это послужит основой для понимания вклада экосистемы (например, Западной Сибири) в глобальное поглощение парниковых газов. Уверены, что систему можно масштабировать дальше либо выстраивать ее в других регионах", — добавил Смирнов.Комплекс собран из компонентов как отечественного, так и иностранного производства. Со временем специалисты ТюмГУ будут обращаться к другим российским научным центрам для постепенной замены импортных деталей отечественными.Павел Смирнов обратил внимание, что цель разработок заключается в минимизации отрицательных влияний деятельности промышленных комплексов. В первую очередь это касается учета и дальнейшего регулирования выбросов парниковых газов."Нашим партнером стала крупная нефтегазохимическая компания, которая готова ориентироваться на полученные данные при своей дальнейшей работе. Интерес промышленности к теме снижения выброса парниковых газов и "озеленения" технологий продолжает нарастать. Экологическая повестка значима для Китая и прочих стран Азии, поэтому с их стороны приоритет получат те торговые партнеры, которые контролируют риски влияния производства на природную среду", — дополнил исследователь.В конце октября ученые планируют провести тестовый запуск первой системы на озере Кучак. После установления стабильной работы наблюдательного комплекса он будет функционировать круглогодично, пояснил Павел Смирнов. По его словам, в течение первого исследовательского сезона, кроме сбора данных, планируется уточнение режимов работы комплекса и дополнительных направлений развития научной деятельности.
https://na.ria.ru/20210604/tyumgu-1735358225.html
https://ria.ru/20211207/merzlota-1762611548.html
https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, ишим, россия, тюмень, экология, открытия - риа наука, технологии
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Тюменский государственный университет, Ишим, Россия, Тюмень, Экология, Открытия - РИА Наука, Технологии
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Оценить баланс парниковых газов в природе и выработать меры, которые сократят вред от промышленной деятельности, поможет исследовательский комплекс ученых Тюменского государственного университета, считают разработчики. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Предыдущие российские системы для изучения влияния загрязнителей на природу обыкновенно брали во внимание одну из сред (земля, воздух, вода) — обратили внимание исследователи ТюмГУ.
Отличие разработанной в университете конструкции в том, что она будет одновременно собирать данные о парниковых газах в воде, воздухе и донных отложениях.
Комплекс развернут в окрестностях озера Кучак на одноименном карбоновом полигоне. Со временем охват мониторинга увеличится за счет проведения исследований на болотистой местности, в смешанных лесах и на сельскохозяйственных территориях.
"Исследовательская платформа на озере будет оборудована датчиками определения присутствия парниковых газов в воздухе и воде. На поверхности водоема мы разместим стандартный комплект метеорологического оборудования, приборы для замера солнечной радиации и измерения вихревых пульсаций в приводном слое воздуха. Под водой на разной глубине будет серия анализаторов параметров среды — от температуры до концентрации растворенного кислорода и метана", — рассказал заведующий лабораторией седиментологии и эволюции палеобиосферы ТюмГУ Павел Смирнов.
Два дополнительных пункта сбора данных появятся неподалеку от озера. Следующие планируют установить на болоте и над кронами деревьев смешанного леса к западу от карбонового полигона. Более отдаленную точку наблюдения специалисты рассчитывают разместить возле города Ишима — территории с традиционно развитым сельским хозяйством. Получаемые сведения будут использоваться для развития аграрной отрасли, подчеркнул Смирнов.
Собранные данные начнут поступать на университетский сервер, добавил ученый. После этого специалисты смогут их систематизировать и выстраивать описательные и прогностические модели дальнейшего влияния тех или иных факторов на природу.
"Одна исследовательская станция — карбоновый полигон "Кучак" — уже функционирует около Тюмени. Мы создадим еще две — возле Тобольска и Ишима. Таким образом система наблюдения распространиться на территории от севера до юга региона, нам будет легче прослеживать динамику выбросов парниковых газов не только по времени, но и в пространстве. В перспективе это послужит основой для понимания вклада экосистемы (например, Западной Сибири) в глобальное поглощение парниковых газов. Уверены, что систему можно масштабировать дальше либо выстраивать ее в других регионах", — добавил Смирнов.
Комплекс собран из компонентов как отечественного, так и иностранного производства. Со временем специалисты ТюмГУ будут обращаться к другим российским научным центрам для постепенной замены импортных деталей отечественными.
Павел Смирнов обратил внимание, что цель разработок заключается в минимизации отрицательных влияний деятельности промышленных комплексов. В первую очередь это касается учета и дальнейшего регулирования выбросов парниковых газов.
"Нашим партнером стала крупная нефтегазохимическая компания, которая готова ориентироваться на полученные данные при своей дальнейшей работе. Интерес промышленности к теме снижения выброса парниковых газов и "озеленения" технологий продолжает нарастать. Экологическая повестка значима для Китая и прочих стран Азии, поэтому с их стороны приоритет получат те торговые партнеры, которые контролируют риски влияния производства на природную среду", — дополнил исследователь.
В конце октября ученые планируют провести тестовый запуск первой системы на озере Кучак. После установления стабильной работы наблюдательного комплекса он будет функционировать круглогодично, пояснил Павел Смирнов. По его словам, в течение первого исследовательского сезона, кроме сбора данных, планируется уточнение режимов работы комплекса и дополнительных направлений развития научной деятельности.