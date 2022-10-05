https://ria.ru/20221005/tyumgu-1821498340.html

Защитить природу. В России запустят комплекс мониторинга парниковых газов

Защитить природу. В России запустят комплекс мониторинга парниковых газов - РИА Новости, 05.10.2022

Защитить природу. В России запустят комплекс мониторинга парниковых газов

Оценить баланс парниковых газов в природе и выработать меры, которые сократят вред от промышленной деятельности, поможет исследовательский комплекс ученых... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:00

2022-10-05T03:00

2022-10-05T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

тюменский государственный университет

ишим

россия

тюмень

экология

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Оценить баланс парниковых газов в природе и выработать меры, которые сократят вред от промышленной деятельности, поможет исследовательский комплекс ученых Тюменского государственного университета, считают разработчики. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Предыдущие российские системы для изучения влияния загрязнителей на природу обыкновенно брали во внимание одну из сред (земля, воздух, вода) — обратили внимание исследователи ТюмГУ.Отличие разработанной в университете конструкции в том, что она будет одновременно собирать данные о парниковых газах в воде, воздухе и донных отложениях.Комплекс развернут в окрестностях озера Кучак на одноименном карбоновом полигоне. Со временем охват мониторинга увеличится за счет проведения исследований на болотистой местности, в смешанных лесах и на сельскохозяйственных территориях.Два дополнительных пункта сбора данных появятся неподалеку от озера. Следующие планируют установить на болоте и над кронами деревьев смешанного леса к западу от карбонового полигона. Более отдаленную точку наблюдения специалисты рассчитывают разместить возле города Ишима — территории с традиционно развитым сельским хозяйством. Получаемые сведения будут использоваться для развития аграрной отрасли, подчеркнул Смирнов.Собранные данные начнут поступать на университетский сервер, добавил ученый. После этого специалисты смогут их систематизировать и выстраивать описательные и прогностические модели дальнейшего влияния тех или иных факторов на природу."Одна исследовательская станция — карбоновый полигон "Кучак" — уже функционирует около Тюмени. Мы создадим еще две — возле Тобольска и Ишима. Таким образом система наблюдения распространиться на территории от севера до юга региона, нам будет легче прослеживать динамику выбросов парниковых газов не только по времени, но и в пространстве. В перспективе это послужит основой для понимания вклада экосистемы (например, Западной Сибири) в глобальное поглощение парниковых газов. Уверены, что систему можно масштабировать дальше либо выстраивать ее в других регионах", — добавил Смирнов.Комплекс собран из компонентов как отечественного, так и иностранного производства. Со временем специалисты ТюмГУ будут обращаться к другим российским научным центрам для постепенной замены импортных деталей отечественными.Павел Смирнов обратил внимание, что цель разработок заключается в минимизации отрицательных влияний деятельности промышленных комплексов. В первую очередь это касается учета и дальнейшего регулирования выбросов парниковых газов."Нашим партнером стала крупная нефтегазохимическая компания, которая готова ориентироваться на полученные данные при своей дальнейшей работе. Интерес промышленности к теме снижения выброса парниковых газов и "озеленения" технологий продолжает нарастать. Экологическая повестка значима для Китая и прочих стран Азии, поэтому с их стороны приоритет получат те торговые партнеры, которые контролируют риски влияния производства на природную среду", — дополнил исследователь.В конце октября ученые планируют провести тестовый запуск первой системы на озере Кучак. После установления стабильной работы наблюдательного комплекса он будет функционировать круглогодично, пояснил Павел Смирнов. По его словам, в течение первого исследовательского сезона, кроме сбора данных, планируется уточнение режимов работы комплекса и дополнительных направлений развития научной деятельности.

https://na.ria.ru/20210604/tyumgu-1735358225.html

https://ria.ru/20211207/merzlota-1762611548.html

https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, ишим, россия, тюмень, экология, открытия - риа наука, технологии