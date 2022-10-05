https://ria.ru/20221005/tsentr-1821656534.html
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов - РИА Новости, 05.10.2022
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов
Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
общество
андрей никитин (политик)
великий новгород
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Губернатор региона Андрей Никитин провел встречу с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым, обозначив основные задачи в сфере образования и поздравив педагогов с Днем учителя."Дмитрий Яковлев сообщил, что в следующем году в Великом Новгороде планируется открыть центр выявления и поддержки талантов и способностей детей. Он будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. На эти цели предусмотрена федеральная поддержка в размере около 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, помимо строительства и ремонта школ, в образовательной сфере следует уделить внимание созданию профильных классов, ученики которых ориентированы на подготовку по определенным направлениям."Здорово, что открываются профильные психолого-педагогические и медицинские направления. Это только начало, необходимо создавать современные аграрные классы в тех районах, где у нас активно развивается сельское хозяйство", - заключил губернатор Новгородской области.
https://ria.ru/20221005/novgorod-1821638805.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область, россия
Общество, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Новгородская область, Россия
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов
Центр выявления и поддержки талантов детей откроют в Великом Новгороде в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.
Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила
пресс-служба правительства Новгородской области.
Губернатор региона Андрей Никитин
провел встречу с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым, обозначив основные задачи в сфере образования и поздравив педагогов с Днем учителя.
"Дмитрий Яковлев сообщил, что в следующем году в Великом Новгороде планируется открыть центр выявления и поддержки талантов и способностей детей. Он будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. На эти цели предусмотрена федеральная поддержка в размере около 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, помимо строительства и ремонта школ, в образовательной сфере следует уделить внимание созданию профильных классов, ученики которых ориентированы на подготовку по определенным направлениям.
"Здорово, что открываются профильные психолого-педагогические и медицинские направления. Это только начало, необходимо создавать современные аграрные классы в тех районах, где у нас активно развивается сельское хозяйство", - заключил губернатор Новгородской области.