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В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов - РИА Новости, 05.10.2022
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В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов - РИА Новости, 05.10.2022
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов
Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
общество
андрей никитин (политик)
великий новгород
новгородская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Губернатор региона Андрей Никитин провел встречу с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым, обозначив основные задачи в сфере образования и поздравив педагогов с Днем учителя."Дмитрий Яковлев сообщил, что в следующем году в Великом Новгороде планируется открыть центр выявления и поддержки талантов и способностей детей. Он будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. На эти цели предусмотрена федеральная поддержка в размере около 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, помимо строительства и ремонта школ, в образовательной сфере следует уделить внимание созданию профильных классов, ученики которых ориентированы на подготовку по определенным направлениям."Здорово, что открываются профильные психолого-педагогические и медицинские направления. Это только начало, необходимо создавать современные аграрные классы в тех районах, где у нас активно развивается сельское хозяйство", - заключил губернатор Новгородской области.
https://ria.ru/20221005/novgorod-1821638805.html
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общество, андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область, россия
Общество, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Новгородская область, Россия
12:07 05.10.2022
 
В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов

Центр выявления и поддержки талантов детей откроют в Великом Новгороде в 2023 году

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкНовгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
Губернатор региона Андрей Никитин провел встречу с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым, обозначив основные задачи в сфере образования и поздравив педагогов с Днем учителя.
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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"Дмитрий Яковлев сообщил, что в следующем году в Великом Новгороде планируется открыть центр выявления и поддержки талантов и способностей детей. Он будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. На эти цели предусмотрена федеральная поддержка в размере около 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, помимо строительства и ремонта школ, в образовательной сфере следует уделить внимание созданию профильных классов, ученики которых ориентированы на подготовку по определенным направлениям.
"Здорово, что открываются профильные психолого-педагогические и медицинские направления. Это только начало, необходимо создавать современные аграрные классы в тех районах, где у нас активно развивается сельское хозяйство", - заключил губернатор Новгородской области.
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ОбществоАндрей Никитин (политик)Великий НовгородНовгородская областьРоссия
 
 
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