https://ria.ru/20221005/tsentr-1821656534.html

В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов

В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов - РИА Новости, 05.10.2022

В Великом Новгороде откроют центр выявления и поддержки талантов

Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:07

2022-10-05T12:07

2022-10-05T12:07

общество

андрей никитин (политик)

великий новгород

новгородская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Центр выявления и поддержки талантов и способностей детей планируется открыть в Великом Новгороде в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.Губернатор региона Андрей Никитин провел встречу с министром образования Новгородской области Дмитрием Яковлевым, обозначив основные задачи в сфере образования и поздравив педагогов с Днем учителя."Дмитрий Яковлев сообщил, что в следующем году в Великом Новгороде планируется открыть центр выявления и поддержки талантов и способностей детей. Он будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. На эти цели предусмотрена федеральная поддержка в размере около 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как отметил Никитин, помимо строительства и ремонта школ, в образовательной сфере следует уделить внимание созданию профильных классов, ученики которых ориентированы на подготовку по определенным направлениям."Здорово, что открываются профильные психолого-педагогические и медицинские направления. Это только начало, необходимо создавать современные аграрные классы в тех районах, где у нас активно развивается сельское хозяйство", - заключил губернатор Новгородской области.

https://ria.ru/20221005/novgorod-1821638805.html

https://ria.ru/20220930/regiony-1820746285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область, россия