https://ria.ru/20221005/trass-1821709992.html

Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии

Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии - РИА Новости, 05.10.2022

Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии

Протестующие из организации по защите окружающей среды Greenpeace прервали речь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во время её выступления на съезде... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:49

2022-10-05T14:49

2022-10-05T14:49

в мире

лиз трасс

великобритания

greenpeace

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Протестующие из организации по защите окружающей среды Greenpeace прервали речь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во время её выступления на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, трансляцию вёл телеканал Sky News.Во время речи Трасс в зале послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания о фрекинге. Точные фразы не были слышны без микрофонов. Двое девушек встали и развернули жёлтый баннер с вопросом "Кто голосовал за это?", внизу плаката было написано название организации активистов – Greenpeace.Трасс попросила сотрудников службы безопасности вывести протестующих из зала. У девушек отобрали плакат, однако они развернули новый с аналогичной надписью и продолжили выкрикивать протесты.Аудитория встретила действия активистов недовольным гулом. Собравшиеся в зале члены Консервативной партии стали выкрикивать "Продолжай, Лиз" в поддержку Трасс, а затем начали скандировать "Вон" в адрес активистов.После того, как охрана вывела девушек из зала, аудитория разразилась громкими овациями в поддержку премьер-министра. Сама Трасс пошутила, что как раз собиралась через несколько минут затронуть тему коалиций, препятствующих росту экономики, однако они "прибыли слишком рано".Это не первый раз, когда экоактивисты открыто выступали против политики Трасс. Протестующие дважды прерывали её представление своей кандидатуры на выборных выступлений в Истборне в августе во время борьбы за должность главы правительства.Во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.Многие организации по защите окружающей среды активно выступают против решения Трасс отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

https://ria.ru/20221005/trass-1821620579.html

https://ria.ru/20221005/vosstanie-1821705663.html

https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, великобритания, greenpeace, бирмингем