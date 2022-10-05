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Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии - РИА Новости, 05.10.2022
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Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии
Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии - РИА Новости, 05.10.2022
Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии
Протестующие из организации по защите окружающей среды Greenpeace прервали речь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во время её выступления на съезде... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:49
2022-10-05T14:49
в мире
лиз трасс
великобритания
greenpeace
бирмингем
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Протестующие из организации по защите окружающей среды Greenpeace прервали речь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во время её выступления на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, трансляцию вёл телеканал Sky News.Во время речи Трасс в зале послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания о фрекинге. Точные фразы не были слышны без микрофонов. Двое девушек встали и развернули жёлтый баннер с вопросом "Кто голосовал за это?", внизу плаката было написано название организации активистов – Greenpeace.Трасс попросила сотрудников службы безопасности вывести протестующих из зала. У девушек отобрали плакат, однако они развернули новый с аналогичной надписью и продолжили выкрикивать протесты.Аудитория встретила действия активистов недовольным гулом. Собравшиеся в зале члены Консервативной партии стали выкрикивать "Продолжай, Лиз" в поддержку Трасс, а затем начали скандировать "Вон" в адрес активистов.После того, как охрана вывела девушек из зала, аудитория разразилась громкими овациями в поддержку премьер-министра. Сама Трасс пошутила, что как раз собиралась через несколько минут затронуть тему коалиций, препятствующих росту экономики, однако они "прибыли слишком рано".Это не первый раз, когда экоактивисты открыто выступали против политики Трасс. Протестующие дважды прерывали её представление своей кандидатуры на выборных выступлений в Истборне в августе во время борьбы за должность главы правительства.Во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.Многие организации по защите окружающей среды активно выступают против решения Трасс отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
https://ria.ru/20221005/trass-1821620579.html
https://ria.ru/20221005/vosstanie-1821705663.html
https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, greenpeace, бирмингем
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Greenpeace, Бирмингем
14:49 05.10.2022
 
Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии

Активисты Greenpeace прервали речь премьера Британии Трасс на съезде Консервативной партии

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Протестующие из организации по защите окружающей среды Greenpeace прервали речь премьер-министра Великобритании Лиз Трасс во время её выступления на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, трансляцию вёл телеканал Sky News.
Во время речи Трасс в зале послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания о фрекинге. Точные фразы не были слышны без микрофонов. Двое девушек встали и развернули жёлтый баннер с вопросом "Кто голосовал за это?", внизу плаката было написано название организации активистов – Greenpeace.
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Трасс попросила сотрудников службы безопасности вывести протестующих из зала. У девушек отобрали плакат, однако они развернули новый с аналогичной надписью и продолжили выкрикивать протесты.
Аудитория встретила действия активистов недовольным гулом. Собравшиеся в зале члены Консервативной партии стали выкрикивать "Продолжай, Лиз" в поддержку Трасс, а затем начали скандировать "Вон" в адрес активистов.
После того, как охрана вывела девушек из зала, аудитория разразилась громкими овациями в поддержку премьер-министра. Сама Трасс пошутила, что как раз собиралась через несколько минут затронуть тему коалиций, препятствующих росту экономики, однако они "прибыли слишком рано".
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Это не первый раз, когда экоактивисты открыто выступали против политики Трасс. Протестующие дважды прерывали её представление своей кандидатуры на выборных выступлений в Истборне в августе во время борьбы за должность главы правительства.
Во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.
Многие организации по защите окружающей среды активно выступают против решения Трасс отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
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