https://ria.ru/20221005/tokaev-1821692544.html
Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции
Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции - РИА Новости, 05.10.2022
Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает правильным пойти на предстоящие внеочередные выборы главы государства, назначенные на 20 ноября, не от какой-то РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:02
2022-10-05T14:02
2022-10-05T14:11
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 5 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает правильным пойти на предстоящие внеочередные выборы главы государства, назначенные на 20 ноября, не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил."Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", - сказал Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области.Президент пояснил, что видит, как особый интерес в обществе вызывает вопрос, от какого объединения он будет баллотироваться на предстоящих выборах. "Скажу предельно откровенно: ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса", - отметил Токаев.Глава государства напомнил, что он отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии "Аманат". "В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий", - отметил он.По его словам, после объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. "Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов", - подчеркнул Токаев.
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601215.html
https://ria.ru/20221005/tokaev-1821602252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
14:02 05.10.2022 (обновлено: 14:11 05.10.2022)
Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции
Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от общественно-политической коалиции
АСТАНА, 5 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает правильным пойти на предстоящие внеочередные выборы главы государства, назначенные на 20 ноября, не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил.
"Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", - сказал Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области
.
Президент пояснил, что видит, как особый интерес в обществе вызывает вопрос, от какого объединения он будет баллотироваться на предстоящих выборах. "Скажу предельно откровенно: ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса", - отметил Токаев.
Глава государства напомнил, что он отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии "Аманат". "В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий", - отметил он.
По его словам, после объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. "Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов", - подчеркнул Токаев.