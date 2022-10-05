https://ria.ru/20221005/tokaev-1821692544.html

Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции

Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции - РИА Новости, 05.10.2022

Токаев намерен выдвинуться в президенты Казахстана от широкой коалиции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает правильным пойти на предстоящие внеочередные выборы главы государства, назначенные на 20 ноября, не от какой-то РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:02

2022-10-05T14:02

2022-10-05T14:11

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801451787_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_f5e794088f749e0d31c2a83a8be18f26.jpg

АСТАНА, 5 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает правильным пойти на предстоящие внеочередные выборы главы государства, назначенные на 20 ноября, не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил."Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", - сказал Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области.Президент пояснил, что видит, как особый интерес в обществе вызывает вопрос, от какого объединения он будет баллотироваться на предстоящих выборах. "Скажу предельно откровенно: ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса", - отметил Токаев.Глава государства напомнил, что он отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии "Аманат". "В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий", - отметил он.По его словам, после объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. "Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов", - подчеркнул Токаев.

https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601215.html

https://ria.ru/20221005/tokaev-1821602252.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев