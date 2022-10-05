https://ria.ru/20221005/svo-1821596323.html

Российские мобилизованные в Донецке заявили, что рады исполнять свой долг

Российские мобилизованные в Донецке заявили, что рады исполнять свой долг - РИА Новости, 05.10.2022

Российские мобилизованные в Донецке заявили, что рады исполнять свой долг

Мобилизованные из Ростовской области, уже прибывшие в Донецк и проходящие обучение на местном полигоне, признались РИА Новости, что были рады получить повестку... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T06:13

2022-10-05T06:13

2022-10-05T17:48

в мире

ростовская область

донецк (днр)

донецкая народная республика

частичная мобилизация в россии

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные из Ростовской области, уже прибывшие в Донецк и проходящие обучение на местном полигоне, признались РИА Новости, что были рады получить повестку и отправиться выполнять свой долг.Владимир Свиридов приехал в ДНР из Новочеркасска Ростовской области. Ему 25 лет, в армии служил восемь лет назад. На "гражданке" работал водителем, затем токарем. Сейчас его определили в разведку."Я ее (повестку) ждал, очень ждал. Надо защищать родину, вернёмся тогда с победой. Кормят хорошо, стреляю метко, домой не хочу… Будем побеждать", - рассказал Свиридов агентству.Тридцатилетний Евгений на "гражданке" работал оператором станков. Повестка о призыве по частичной мобилизации пришла ему домой."Прятаться не собирался", - говорит он, хотя и признаётся, что в семье переживают.Сейчас его назначили разведчиком-гранатометчиком.Среди сослуживцев настроение хорошее, говорит он. "Хорошие ребята. Есть с (боевым) опытом. Кто-то "срочку" отслужил, кто-то по контракту", - рассказал Евгений. Сам он демобилизовался в 2013 году.Среди мобилизованных выделяется крупный парень с пышной бородой - как он говорит, на срочной службе растительность заставили бы сбрить, а здесь отношение лояльное. Более того, ему уже дали соответствующий позывной - Борода. Это 30-летний Максим из города Шахты, представитель мирной профессии администратора отеля. Теперь он рядовой, разведчик-снайпер.Желания скрываться не возникало, уверяет он: "Такого точно нет, это не мужской поступок".Андрея призвали из станицы Заплавской Ростовской области, где он работал на производстве алюминиевых банок. Сейчас он учится на пулеметчика. Говорит, была возможность стать снайпером, но не решился из-за зрения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450423.html

ростовская область

донецк (днр)

донецкая народная республика

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"Это мой долг" – ростовский мобилизованный о желании защищать родину Мобилизованные из Ростовской области, уже прибывшие в Донецк и проходящие обучение на местном полигоне, признались РИА Новости, что были рады получить повестку и отправиться выполнять свой долг. 2022-10-05T06:13 true PT2M48S

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