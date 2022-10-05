https://ria.ru/20221005/spg-1821601638.html

Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой

Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой - РИА Новости, 05.10.2022

Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой

Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:08

2022-10-05T08:08

2022-10-05T10:30

россия

мьянма

москва

экономика

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня – вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны", - сказал дипломат.Ранее лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил РИА Новости, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, готова платить за поставки в рублях.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/vengriya-1821561816.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мьянма, москва, экономика