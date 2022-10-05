https://ria.ru/20221005/spg-1821601638.html
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой - РИА Новости, 05.10.2022
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой
Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:08
2022-10-05T08:08
2022-10-05T10:30
россия
мьянма
москва
экономика
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня – вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны", - сказал дипломат.Ранее лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил РИА Новости, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, готова платить за поставки в рублях.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/vengriya-1821561816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, москва, экономика
Россия, Мьянма, Москва, Экономика
08:08 05.10.2022 (обновлено: 10:30 05.10.2022)
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой
МИД: Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой