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Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой - РИА Новости, 05.10.2022
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Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой - РИА Новости, 05.10.2022
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой
Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:08
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россия
мьянма
москва
экономика
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня – вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны", - сказал дипломат.Ранее лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил РИА Новости, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, готова платить за поставки в рублях.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, мьянма, москва, экономика
Россия, Мьянма, Москва, Экономика
08:08 05.10.2022 (обновлено: 10:30 05.10.2022)
 
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой

МИД: Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ, а также возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
"Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня – вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны", - сказал дипломат.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:16В мире
СМИ: Венгрии зимой придется заплатить миллиарды евро за российский газ
Ранее лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил РИА Новости, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, готова платить за поставки в рублях.
Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияМьянмаМоскваЭкономика
 
 
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