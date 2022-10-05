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Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной - РИА Новости, 05.10.2022
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Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной
Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной - РИА Новости, 05.10.2022
Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумной идею о лишении России права вето в Совете безопасности ООН, ведь в этом случае Совбез уже не... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:51
2022-10-05T12:51
мария захарова
россия
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совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумной идею о лишении России права вето в Совете безопасности ООН, ведь в этом случае Совбез уже не будет Совбезом."В своей антироссийской истерике они дошли до абсолютно безумного, и это ключевое слово - безумное, предложения лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. ... Задают вопрос: а можно ли лишить, переиначить? Можно все, просто тогда Совет безопасности не будет Советом безопасности ООН", - сказала Захарова во время заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?".Она подчеркнула, что отцы-основатели ООН создавали ее не как "творчество единомышленников", а как площадку для нахождения развязок стран, регионов и политических сил, находящихся на диаметрально противоположных позициях."Это место, где собираются единомышленники в плане отношения к международному праву и ООН", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Кроме того, в своем выступлении Захарова напомнила, что за последние полгода вскрылись прямые заявления представителей Киева, где те прямо говорили, что и не собирались выполнять Минские соглашения.
https://ria.ru/20220930/rezolyutsiya-1820776915.html
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мария захарова, россия, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Мария Захарова, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
12:51 05.10.2022
 
Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной

Представитель МИД Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумной идею о лишении России права вето в Совете безопасности ООН, ведь в этом случае Совбез уже не будет Совбезом.
"В своей антироссийской истерике они дошли до абсолютно безумного, и это ключевое слово - безумное, предложения лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. ... Задают вопрос: а можно ли лишить, переиначить? Можно все, просто тогда Совет безопасности не будет Советом безопасности ООН", - сказала Захарова во время заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?".
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Она подчеркнула, что отцы-основатели ООН создавали ее не как "творчество единомышленников", а как площадку для нахождения развязок стран, регионов и политических сил, находящихся на диаметрально противоположных позициях.
"Это место, где собираются единомышленники в плане отношения к международному праву и ООН", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Кроме того, в своем выступлении Захарова напомнила, что за последние полгода вскрылись прямые заявления представителей Киева, где те прямо говорили, что и не собирались выполнять Минские соглашения.
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Мария ЗахароваРоссияООНСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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