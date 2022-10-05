https://ria.ru/20221005/sovbez-1821671522.html

Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной

Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной - РИА Новости, 05.10.2022

Захарова назвала идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН безумной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумной идею о лишении России права вето в Совете безопасности ООН, ведь в этом случае Совбез уже не... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:51

2022-10-05T12:51

2022-10-05T12:51

мария захарова

россия

оон

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумной идею о лишении России права вето в Совете безопасности ООН, ведь в этом случае Совбез уже не будет Совбезом."В своей антироссийской истерике они дошли до абсолютно безумного, и это ключевое слово - безумное, предложения лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. ... Задают вопрос: а можно ли лишить, переиначить? Можно все, просто тогда Совет безопасности не будет Советом безопасности ООН", - сказала Захарова во время заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?".Она подчеркнула, что отцы-основатели ООН создавали ее не как "творчество единомышленников", а как площадку для нахождения развязок стран, регионов и политических сил, находящихся на диаметрально противоположных позициях."Это место, где собираются единомышленники в плане отношения к международному праву и ООН", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Кроме того, в своем выступлении Захарова напомнила, что за последние полгода вскрылись прямые заявления представителей Киева, где те прямо говорили, что и не собирались выполнять Минские соглашения.

https://ria.ru/20220930/rezolyutsiya-1820776915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мария захарова, россия, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире