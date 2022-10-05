https://ria.ru/20221005/semena-1821740161.html

Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз

Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 05.10.2022

Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз

Иностранные производители семян пытаются вернуться в РФ в том числе через параллельный импорт, чтобы продолжать работу в стране, заявил журналистам министр... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:09

2022-10-05T16:09

2022-10-05T16:34

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Иностранные производители семян пытаются вернуться в РФ в том числе через параллельный импорт, чтобы продолжать работу в стране, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."В этом году ряд зарубежных компаний ушел с нашего рынка. Сейчас они пытаются вернуться в том числе через параллельный импорт для того, чтобы продолжать работать в России", - сказал Патрушев в кулуарах выставки "Золотая осень".Патрушев также добавил, что в сельхозотрасли, чтобы получать максимальный эффект, необходимо использовать лучшие технологии."Исторически так сложилось, что с точки зрения незерновых культур лучшие технологии были у иностранных производителей. При этом доля семян отечественной селекции понемногу органически увеличивалась", - пояснил он

https://ria.ru/20220927/zerno-1819763259.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)