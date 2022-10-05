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Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 05.10.2022
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Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз
Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 05.10.2022
Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз
Иностранные производители семян пытаются вернуться в РФ в том числе через параллельный импорт, чтобы продолжать работу в стране, заявил журналистам министр... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:09
2022-10-05T16:34
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Иностранные производители семян пытаются вернуться в РФ в том числе через параллельный импорт, чтобы продолжать работу в стране, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."В этом году ряд зарубежных компаний ушел с нашего рынка. Сейчас они пытаются вернуться в том числе через параллельный импорт для того, чтобы продолжать работать в России", - сказал Патрушев в кулуарах выставки "Золотая осень".Патрушев также добавил, что в сельхозотрасли, чтобы получать максимальный эффект, необходимо использовать лучшие технологии."Исторически так сложилось, что с точки зрения незерновых культур лучшие технологии были у иностранных производителей. При этом доля семян отечественной селекции понемногу органически увеличивалась", - пояснил он
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:09 05.10.2022 (обновлено: 16:34 05.10.2022)
 
Иностранные производители семян хотят вернуться в Россию, заявил Минсельхоз

Глава Минсельхоза Патрушев: иностранные производители семян пытаются вернуться в Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник демонстрирует семена
Сотрудник демонстрирует семена - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник демонстрирует семена. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Иностранные производители семян пытаются вернуться в РФ в том числе через параллельный импорт, чтобы продолжать работу в стране, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"В этом году ряд зарубежных компаний ушел с нашего рынка. Сейчас они пытаются вернуться в том числе через параллельный импорт для того, чтобы продолжать работать в России", - сказал Патрушев в кулуарах выставки "Золотая осень".
Патрушев также добавил, что в сельхозотрасли, чтобы получать максимальный эффект, необходимо использовать лучшие технологии.
"Исторически так сложилось, что с точки зрения незерновых культур лучшие технологии были у иностранных производителей. При этом доля семян отечественной селекции понемногу органически увеличивалась", - пояснил он
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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