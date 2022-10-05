https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821789113.html

СНБО Украины одобрил санкции против Кириенко, Пригожина, пишут СМИ

СНБО Украины одобрил санкции против Кириенко, Пригожина, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

СНБО Украины одобрил санкции против Кириенко, Пригожина, пишут СМИ

Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:04

2022-10-05T18:04

2022-10-05T18:04

сергей кириенко

россия

украина

херсонская область

евгений пригожин

олег дерипаска

газпром

лукойл

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники."В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны, одобренный 30 сентября, попали, в частности, семья президента РФ Владимира Путина, Роман Абрамович, Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи", - пишет издание со ссылкой на информированные источники.По данным "Экономической правды", среди попавших под санкции первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Кроме того, в санкционный список попали артисты, имеющие украинское гражданство, - Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова, Регина Тодоренко. Под санкциями также оказались врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, экс-депутат Рады Илья Кива, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Также в санкционном списке российские и связанные с РФ компании: "Татнефть" и "Татойл", предприятия группы "Лукойл", региональные компании "Газпрома".

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821756397.html

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821670353.html

россия

украина

херсонская область

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сергей кириенко, россия, украина, херсонская область , евгений пригожин, олег дерипаска, газпром, лукойл, татнефть