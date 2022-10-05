https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821640184.html

Постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России

Постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России - РИА Новости, 05.10.2022

Постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура оформления ограничений, сообщила постпред Чехии РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:34

2022-10-05T11:34

2022-10-05T14:38

россия

санкции

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура оформления ограничений, сообщила постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда."Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях против России... Теперь последует письменная процедура, санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале", — написала она в Twitter.Очередной пакет рестрикций предусматривает запреты на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, на импорт стальной продукции определенного вида, а также пластика и химикатов. Кроме того, запрещается оказание IT- и юридических услуг российским организациям.Как считают в Еврокомиссии, новые ограничения лишат Россию семи миллиардов евро доходов. Среди ранее озвученных предложений также меры, способствующие "лишению российского оборонного комплекса ключевых технологий" и запрещающие европейцам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, персональные санкции против представителей Минобороны, участников референдумов о присоединении к России и "распространителей дезинформации".С 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти по морю.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Комментируя возможное введение потолка цен для российских энергоресурсов, Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821653856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии