https://ria.ru/20221005/rpts-1821595362.html

В РПЦ призвали организовать дежурство священников в пунктах мобилизации

В РПЦ призвали организовать дежурство священников в пунктах мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

В РПЦ призвали организовать дежурство священников в пунктах мобилизации

В некоторых столичных пунктах мобилизации дежурят священники Русской православной церкви, это укрепляет дух военнослужащих, однако для распространения этой... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T05:26

2022-10-05T05:26

2022-10-05T05:26

москва

россия

русская православная церковь

частичная мобилизация в россии

общество

безопасность

религия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В некоторых столичных пунктах мобилизации дежурят священники Русской православной церкви, это укрепляет дух военнослужащих, однако для распространения этой практики на все пункты нужно решение властей Москвы, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.По его словам, в Москве около 20 мобилизационных пунктов (не на территории военкоматов), а их организацией занимаются префекты округов Москвы.Он рассказал, что в некоторых мобилизационных пунктах "с утра до вечера присутствует дежурный священник". "Тут нет обязаловки, многие мобилизованные проявляют инициативу, подходят, некоторые просят исповедоваться. Им могут дать крестик, поясочек, иконку ламинированную, ладанку. По просьбам перед отправкой в войска батюшка служит молебен, окропляет верующих святой водой, говорит напутственное слово, благословляет на ратный подвиг", - пояснил представитель РПЦ.Все это, добавляет священник, укрепляет дух мобилизованных. "Всегда наша армия славилось силой духа, это очень важно. Если человек верующий, тянется к этому, надо удовлетворить это религиозное чувство", - заключил собеседник агентства.

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москва, россия, русская православная церковь, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность, религия