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План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
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План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин
План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин
План помощи новым территориям, вошедшим в состав РФ, будет комплексным, включая медпомощь, спорт и образование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:49
2022-10-05T16:11
общество
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владимир путин
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НОВО-ОГРАЕВО, 5 окт - РИА Новости. План помощи новым территориям, вошедшим в состав РФ, будет комплексным, включая медпомощь, спорт и образование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."То, о чем вы сказали, а именно план помощи Донбассу, в данном случае, и Запорожья это касается, и Херсона, безусловно, будет отдельным. Я уже сказал об этом в своем вступительном слове, он должен быть комплексным, он должен сочетаться не только с развитием инфраструктуры, что само по себе очевидно, но это касается и спортивной инфраструктуры, безусловно, и медицинского обслуживания, я тоже во вступительном слове сейчас сказал о планах диспансеризации детей, но это касается и содержания самого образовательного процесса", - сказал Путин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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общество, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:49 05.10.2022 (обновлено: 16:11 05.10.2022)
 
План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин

Президент Путин заявил, что план помощи новым территориям включит в себя образование

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГРАЕВО, 5 окт - РИА Новости. План помощи новым территориям, вошедшим в состав РФ, будет комплексным, включая медпомощь, спорт и образование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"То, о чем вы сказали, а именно план помощи Донбассу, в данном случае, и Запорожья это касается, и Херсона, безусловно, будет отдельным. Я уже сказал об этом в своем вступительном слове, он должен быть комплексным, он должен сочетаться не только с развитием инфраструктуры, что само по себе очевидно, но это касается и спортивной инфраструктуры, безусловно, и медицинского обслуживания, я тоже во вступительном слове сейчас сказал о планах диспансеризации детей, но это касается и содержания самого образовательного процесса", - сказал Путин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:00
Власти помогут ремонтировать школы, заявил Путин
 
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