https://ria.ru/20221005/putin-1821731197.html

План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин

План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

План помощи новым регионам будет комплексным, заявил Путин

План помощи новым территориям, вошедшим в состав РФ, будет комплексным, включая медпомощь, спорт и образование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:49

2022-10-05T15:49

2022-10-05T16:11

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НОВО-ОГРАЕВО, 5 окт - РИА Новости. План помощи новым территориям, вошедшим в состав РФ, будет комплексным, включая медпомощь, спорт и образование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."То, о чем вы сказали, а именно план помощи Донбассу, в данном случае, и Запорожья это касается, и Херсона, безусловно, будет отдельным. Я уже сказал об этом в своем вступительном слове, он должен быть комплексным, он должен сочетаться не только с развитием инфраструктуры, что само по себе очевидно, но это касается и спортивной инфраструктуры, безусловно, и медицинского обслуживания, я тоже во вступительном слове сейчас сказал о планах диспансеризации детей, но это касается и содержания самого образовательного процесса", - сказал Путин.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821736052.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика