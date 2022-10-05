https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821773842.html

"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории

"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории - РИА Новости, 05.10.2022

"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории

В "Газпром-Медиа Радио", комментируя отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире, заявили, что руководствуются предпочтениями аудитории. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:40

шоубиз

алла пугачева

газпром-медиа холдинг

"русская медиагруппа"

европейская медиагруппа

новости культуры

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МОСКВА, 5 окт - РИА новости. В "Газпром-Медиа Радио", комментируя отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире, заявили, что руководствуются предпочтениями аудитории. "Мы инвестируем в исследования аудиторных предпочтений и часто знаем о популярности исполнителей и востребованности их треков больше, чем сами исполнители", – говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга, выбор музыкального материала для эфира радиостанций "ГПМ Радио" основывается на формате станции, редакционной политике и результатах исследований аудитории.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций. В "Русской медиагруппе" и "Европейской медиагруппе" эту ситуацию объяснили тем, что у певицы нет новых треков, при этом на "Ретро FM" продолжают звучать ее прежние композиции. В "ГПМ Радио" входят "Авторадио", радио Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Юмор FM" и Comedy Radio

https://ria.ru/20221004/pugacheva-1821385723.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, газпром-медиа холдинг, "русская медиагруппа", европейская медиагруппа, новости культуры