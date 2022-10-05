https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821773842.html
"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории
"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории - РИА Новости, 05.10.2022
"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории
В "Газпром-Медиа Радио", комментируя отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире, заявили, что руководствуются предпочтениями аудитории. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:33
2022-10-05T17:33
2022-10-05T17:40
шоубиз
алла пугачева
газпром-медиа холдинг
"русская медиагруппа"
европейская медиагруппа
новости культуры
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МОСКВА, 5 окт - РИА новости. В "Газпром-Медиа Радио", комментируя отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире, заявили, что руководствуются предпочтениями аудитории. "Мы инвестируем в исследования аудиторных предпочтений и часто знаем о популярности исполнителей и востребованности их треков больше, чем сами исполнители", – говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга, выбор музыкального материала для эфира радиостанций "ГПМ Радио" основывается на формате станции, редакционной политике и результатах исследований аудитории.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций. В "Русской медиагруппе" и "Европейской медиагруппе" эту ситуацию объяснили тем, что у певицы нет новых треков, при этом на "Ретро FM" продолжают звучать ее прежние композиции. В "ГПМ Радио" входят "Авторадио", радио Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Юмор FM" и Comedy Radio
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, газпром-медиа холдинг, "русская медиагруппа", европейская медиагруппа, новости культуры
Шоубиз, Алла Пугачева, Газпром-Медиа Холдинг, "Русская медиагруппа", Европейская медиагруппа, Новости культуры
17:33 05.10.2022 (обновлено: 17:40 05.10.2022)
"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории
"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой запросами и вкусом слушателей
МОСКВА, 5 окт - РИА новости. В "Газпром-Медиа Радио", комментируя отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире, заявили, что руководствуются предпочтениями аудитории.
"Мы инвестируем в исследования аудиторных предпочтений и часто знаем о популярности исполнителей и востребованности их треков больше, чем сами исполнители", – говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга, выбор музыкального материала для эфира радиостанций "ГПМ Радио" основывается на формате станции, редакционной политике и результатах исследований аудитории.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций. В "Русской медиагруппе" и "Европейской медиагруппе" эту ситуацию объяснили
тем, что у певицы нет новых треков, при этом на "Ретро FM" продолжают звучать ее прежние композиции.
В "ГПМ Радио" входят "Авторадио", радио Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Юмор FM" и Comedy Radio