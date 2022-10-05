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Псковские власти рассказали, как помогают стоящим в очереди на границе - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Псковские власти рассказали, как помогают стоящим в очереди на границе
Псковские власти рассказали, как помогают стоящим в очереди на границе - РИА Новости, 05.10.2022
Псковские власти рассказали, как помогают стоящим в очереди на границе
Палатки для обогрева, дополнительные туалеты и мусорные контейнеры установлены на границе в Псковской области, где возникли очереди выезжающих из России,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:47
2022-10-05T13:47
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псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Палатки для обогрева, дополнительные туалеты и мусорные контейнеры установлены на границе в Псковской области, где возникли очереди выезжающих из России, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Также чиновники проверили магазины и АЗС и подтвердили, что везде есть возможность приобрести продукты, выпить горячие напитки, зарядить телефон, — написал глава области в Telegram-канале.По словам Ведерникова, палатки обогрева пока пустуют из-за относительно теплой погоды. "В палатках по 1-2 человека — все-таки не зима", — заметил он.Губернатор с сожалением констатировал, что некоторые граждане в очереди "откровенно и демонстративно разбрасывают мусор". "Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы", — сказал Ведерников.Он сообщил также, что приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.Накануне Ведерников рассказывал об очередях, которые возникли на границе в Псковской области из-за большого наплыва людей, выезжающих из РФ. Среди них много граждан Украины, также встречаются россияне призывного возраста, отмечал губернатор. Он сообщал также, что на границе усилены смены пограничников, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены необходимые санитарные условия.
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туризм, новости - туризм, псковская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Псковская область
13:47 05.10.2022
 
Псковские власти рассказали, как помогают стоящим в очереди на границе

Псковские власти установили пункты обогрева на границе, где скопились очереди на выезд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Палатки для обогрева, дополнительные туалеты и мусорные контейнеры установлены на границе в Псковской области, где возникли очереди выезжающих из России, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Также чиновники проверили магазины и АЗС и подтвердили, что везде есть возможность приобрести продукты, выпить горячие напитки, зарядить телефон, — написал глава области в Telegram-канале.
По словам Ведерникова, палатки обогрева пока пустуют из-за относительно теплой погоды. "В палатках по 1-2 человека — все-таки не зима", — заметил он.
Губернатор с сожалением констатировал, что некоторые граждане в очереди "откровенно и демонстративно разбрасывают мусор". "Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы", — сказал Ведерников.
Он сообщил также, что приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности.
Накануне Ведерников рассказывал об очередях, которые возникли на границе в Псковской области из-за большого наплыва людей, выезжающих из РФ. Среди них много граждан Украины, также встречаются россияне призывного возраста, отмечал губернатор. Он сообщал также, что на границе усилены смены пограничников, развёрнуты мобильные призывные пункты, обеспечены необходимые санитарные условия.
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