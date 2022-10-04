https://ria.ru/20221004/granitsa-1821439940.html

В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор

В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор - РИА Новости, 04.10.2022

В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор

Очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста, возникли на границе в Псковской области, власти... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:50

2022-10-04T14:50

2022-10-04T17:09

общество

здоровье - общество

михаил ведерников

россия

псковская область

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

telegram (приложение)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста, возникли на границе в Псковской области, власти помогут им с продуктами и пунктами обогрева, сообщил губернатор Михаил Ведерников."Провел совещание по вопросу очередей на границе в Псковской области. Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Ведерникова, силами пограничной службы, МЧС, местных администраций "уже сделано все необходимое". Так, усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, при этом "наплыв людей очень большой"."Поэтому с учетом погоды поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают. Ситуацию держим на контроле", — заключил псковский губернатор.Он рекомендовал тем, кто решил выехать из России, следить за ситуацией и выбирать менее загруженные маршруты.

https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821250621.html

россия

псковская область

украина

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общество, здоровье - общество, михаил ведерников, россия, псковская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)