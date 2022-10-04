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В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор - РИА Новости, 04.10.2022
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В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор
В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор - РИА Новости, 04.10.2022
В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор
Очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста, возникли на границе в Псковской области, власти... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:50
2022-10-04T17:09
общество
здоровье - общество
михаил ведерников
россия
псковская область
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram (приложение)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста, возникли на границе в Псковской области, власти помогут им с продуктами и пунктами обогрева, сообщил губернатор Михаил Ведерников."Провел совещание по вопросу очередей на границе в Псковской области. Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Ведерникова, силами пограничной службы, МЧС, местных администраций "уже сделано все необходимое". Так, усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, при этом "наплыв людей очень большой"."Поэтому с учетом погоды поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают. Ситуацию держим на контроле", — заключил псковский губернатор.Он рекомендовал тем, кто решил выехать из России, следить за ситуацией и выбирать менее загруженные маршруты.
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псковская область
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общество, здоровье - общество, михаил ведерников, россия, псковская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram (приложение)
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Ведерников, Россия, Псковская область, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Telegram (приложение)
14:50 04.10.2022 (обновлено: 17:09 04.10.2022)
 
В Псковской области стоят очереди на выезд из России, заявил губернатор

Губернатор Ведерников: в Псковской области стоят очереди выезжающих из России людей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Михаил Ведерников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста, возникли на границе в Псковской области, власти помогут им с продуктами и пунктами обогрева, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Провел совещание по вопросу очередей на границе в Псковской области. Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Ведерникова, силами пограничной службы, МЧС, местных администраций "уже сделано все необходимое". Так, усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, при этом "наплыв людей очень большой".
"Поэтому с учетом погоды поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают. Ситуацию держим на контроле", — заключил псковский губернатор.
Он рекомендовал тем, кто решил выехать из России, следить за ситуацией и выбирать менее загруженные маршруты.
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 18:36
Премьер Финляндии предложила построить ограждения на границе с Россией
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил ВедерниковРоссияПсковская областьУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Telegram (приложение)
 
 
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