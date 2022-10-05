https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html

Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%

Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9% - РИА Новости, 05.10.2022

Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%

Производство валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области по итогам восьми месяцев текущего года выросло на 3,9 процента по сравнению с... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:33

ленинградская область

ленинградская область

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Производство валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области по итогам восьми месяцев текущего года выросло на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко."За эту уборочную компания мы собрали 162 тысячи тонн зерна. Это самый большой урожай за всю историю области. Подсчет еще продолжается, надеюсь, что итог будет еще выше. Мы уже заготовили кормов на 108 процентов больше плана, так что животные зимой будут сыты. С начала года в области растет производства молока на 4 процента, мяса – на 3,5 процента, яиц – на 1,3 процента. Ленинградская область не просто выполняет задачу сохранения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, а показывает уверенный рост. Это стало возможным благодаря надежной и стабильной господдержке, а также большому опыту аграриев, их умению находить выход и продолжать работать в любой сложной ситуации. С начала года аграриям доведено уже более 4 миллиардов рублей субсидий и при корректировке бюджета сумма будет увеличена", ― сказал Малащенко, участвующий в работе проходящей в эти дни в Москве всероссийской агропромышленной выставки России "Золотая осень".В пресс-службе областной администрации уточнили, что на выставке Ленинградская область представила инвестиционные проекты в рыбоводстве, производстве молока, овощей защищенного грунта, проекты аграрного туризма. На стенде области пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами из Москвы и других регионов России, потенциальными инвесторами. Специалисты агропромышленного комплекса (АПК) примут участие в круглых столах, семинарах и конференциях.

https://ria.ru/20220831/zavod-1813466011.html

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, экономика