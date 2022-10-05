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Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9% - РИА Новости, 05.10.2022
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Ленинградская область
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Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%
Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9% - РИА Новости, 05.10.2022
Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%
Производство валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области по итогам восьми месяцев текущего года выросло на 3,9 процента по сравнению с... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:33
2022-10-05T17:33
ленинградская область
ленинградская область
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Производство валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области по итогам восьми месяцев текущего года выросло на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко."За эту уборочную компания мы собрали 162 тысячи тонн зерна. Это самый большой урожай за всю историю области. Подсчет еще продолжается, надеюсь, что итог будет еще выше. Мы уже заготовили кормов на 108 процентов больше плана, так что животные зимой будут сыты. С начала года в области растет производства молока на 4 процента, мяса – на 3,5 процента, яиц – на 1,3 процента. Ленинградская область не просто выполняет задачу сохранения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, а показывает уверенный рост. Это стало возможным благодаря надежной и стабильной господдержке, а также большому опыту аграриев, их умению находить выход и продолжать работать в любой сложной ситуации. С начала года аграриям доведено уже более 4 миллиардов рублей субсидий и при корректировке бюджета сумма будет увеличена", ― сказал Малащенко, участвующий в работе проходящей в эти дни в Москве всероссийской агропромышленной выставки России "Золотая осень".В пресс-службе областной администрации уточнили, что на выставке Ленинградская область представила инвестиционные проекты в рыбоводстве, производстве молока, овощей защищенного грунта, проекты аграрного туризма. На стенде области пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами из Москвы и других регионов России, потенциальными инвесторами. Специалисты агропромышленного комплекса (АПК) примут участие в круглых столах, семинарах и конференциях.
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ленинградская область, россия, экономика
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Экономика
17:33 05.10.2022
 

Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПосетитель у стенда Ленинградской области на XXIV Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень" 2022 на территории парка "Патриот"
Посетитель у стенда Ленинградской области на XXIV Всероссийской агропромышленной выставки Золотая осень 2022 на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Производство валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области по итогам восьми месяцев текущего года выросло на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
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Завод по переработке подсолнечника, рапса и сои построят в Ленобласти
"За эту уборочную компания мы собрали 162 тысячи тонн зерна. Это самый большой урожай за всю историю области. Подсчет еще продолжается, надеюсь, что итог будет еще выше. Мы уже заготовили кормов на 108 процентов больше плана, так что животные зимой будут сыты. С начала года в области растет производства молока на 4 процента, мяса – на 3,5 процента, яиц – на 1,3 процента. Ленинградская область не просто выполняет задачу сохранения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, а показывает уверенный рост. Это стало возможным благодаря надежной и стабильной господдержке, а также большому опыту аграриев, их умению находить выход и продолжать работать в любой сложной ситуации. С начала года аграриям доведено уже более 4 миллиардов рублей субсидий и при корректировке бюджета сумма будет увеличена", ― сказал Малащенко, участвующий в работе проходящей в эти дни в Москве всероссийской агропромышленной выставки России "Золотая осень".
В пресс-службе областной администрации уточнили, что на выставке Ленинградская область представила инвестиционные проекты в рыбоводстве, производстве молока, овощей защищенного грунта, проекты аграрного туризма. На стенде области пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами из Москвы и других регионов России, потенциальными инвесторами. Специалисты агропромышленного комплекса (АПК) примут участие в круглых столах, семинарах и конференциях.
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