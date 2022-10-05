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Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья

Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья - РИА Новости, 05.10.2022

Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья

Комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья опроверг данные о гибели мобилизованных жителей этих муниципалитетов на Украине. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T06:32

2022-10-05T06:32

2022-10-05T06:32

украина

россия

частичная мобилизация в россии

приморский край

общество

армия

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья опроверг данные о гибели мобилизованных жителей этих муниципалитетов на Украине."Уважаемые жители Кавалеровского района. Сейчас по району ходит большое количество слухов о гибели наших земляков на Украине. Хочу заверить, что в военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморского края на сегодняшний момент не поступало сообщений о гибели жителей Кавалеровского или Ольгинского района. Сохраняйте спокойствие", - сказал врио военного комиссара Кавалеровского и Ольгинского районов Олег Солодовников на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации Кавалеровского муниципального района.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

украина

россия

приморский край

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украина, россия, частичная мобилизация в россии, приморский край, общество, армия, безопасность