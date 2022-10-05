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Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья
Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья - РИА Новости, 05.10.2022
Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья
Комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья опроверг данные о гибели мобилизованных жителей этих муниципалитетов на Украине. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T06:32
2022-10-05T06:32
2022-10-05T06:32
украина
россия
частичная мобилизация в россии
приморский край
общество
армия
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморья опроверг данные о гибели мобилизованных жителей этих муниципалитетов на Украине."Уважаемые жители Кавалеровского района. Сейчас по району ходит большое количество слухов о гибели наших земляков на Украине. Хочу заверить, что в военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморского края на сегодняшний момент не поступало сообщений о гибели жителей Кавалеровского или Ольгинского района. Сохраняйте спокойствие", - сказал врио военного комиссара Кавалеровского и Ольгинского районов Олег Солодовников на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации Кавалеровского муниципального района.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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украина, россия, частичная мобилизация в россии, приморский край, общество, армия, безопасность
Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Приморский край, Общество, Армия, Безопасность
Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из Приморья
Комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных из двух районов Приморья