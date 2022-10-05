https://ria.ru/20221005/pomosch-1821591188.html
WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине
WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2022
WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине
Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от "подарков" Украине, пишет... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T02:39
2022-10-05T02:39
2022-10-05T14:45
в мире
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сергей лавров
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сша
нато
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от "подарков" Украине, пишет газета The Washington Post.Газета уточнила, что американская организация разместила текст на фоне российского флага. При этом спустя несколько часов публикация была удалена.Издание пояснило, что в своем заявлении CPAC выразила поддержку Киеву, однако отметила, что выступает против помощи со стороны Соединенных Штатов.WP добавила, что эти взгляды разделяют некоторые видные члены Республиканской партии.США объявили о новом транше военной помощи Украине, он включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, сша, нато, twitter
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Киев, США, НАТО, Twitter
02:39 05.10.2022 (обновлено: 14:45 05.10.2022)
WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине
WP: американские консерваторы опубликовали твит с российским флагом против помощи Киеву