https://ria.ru/20221005/polety-1821442186.html

История полетов российских космонавтов в составе иностранных миссий

История полетов российских космонавтов в составе иностранных миссий - РИА Новости, 05.10.2022

История полетов российских космонавтов в составе иностранных миссий

С самого начала освоения космического пространства деятельность США и СССР была подчинена главной задаче: доказать свое превосходство. Однако по мере... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:04

2022-10-05T02:04

2022-10-05T02:04

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С самого начала освоения космического пространства деятельность США и СССР была подчинена главной задаче: доказать свое превосходство. Однако по мере возрастания частоты полетов вероятность аварийных ситуаций, когда только другой космический корабль (КК) может выручить экипаж, терпящий бедствие, увеличивается. В космосе это выливается в сложную проблему. Помочь КК, принадлежащему другому государству, можно лишь в том случае, если космические аппараты оборудованы так называемыми "совместимыми" средствами, обеспечивающими поиск аварийного корабля, сближение и стыковку с ним, возможность перехода экипажа из одного корабля в другой. 24 мая 1972 года, благодаря наметившейся разрядке в международных отношениях между СССР и США, было подписано межправительственное соглашение "О сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", центральным местом которого являлось взаимное обязательство о проведении работ по созданию совместимых средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций с целью повышения безопасности полетов человека в космосе и обеспечения возможности осуществления в дальнейшем совместных научных экспериментов. Практической реализацией межправительственного соглашения стала советско-американская программа "Союз" – "Аполлон" (ЭПАС) – первый совместный экспериментальный полет советского корабля "Союз" и американского корабля "Аполлон" со стыковкой и взаимным переходом экипажей. Основными целями ЭПАС являлись испытание стыковочного агрегата, элементов совместимой системы сближения на орбите; проверка техники взаимного перехода космонавтов из корабля в корабль; выполнение определенных совместных действий советских и американских экипажей при состыковочном положении кораблей; накопление опыта в проведении совместных полетов космических кораблей СССР и США, включая оказание помощи в аварийных ситуациях; межкорабельная связь и координация действий американского и советского Центров управления полетом. В результате реализации этой программы впервые была произведена стыковка космических кораблей разных стран. 17 июля 1975 года произошло сближение и стыковка космических кораблей (КК) СССР и США – "Союз" и "Аполлон". На околоземной орбите стал функционировать международный космический комплекс. Посланцы Советского Союза (космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов) и Соединенных Штатов Америки (астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон) совершили переходы из корабля в корабль. Общее время полета кораблей в состыкованном состоянии составила 46 часов 36 минут. Несмотря на то, что в конце 1970-х годов пути американской и советской пилотируемых космических программ разошлись, после распада Советского Союза в 1990-х годах, совместная деятельность России и США возродилась с подписанием 17 июня 1992 года межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе, с тех оно продлевалось четыре раза. Документ предусматривает совместный мониторинг окружающей среды Земли из космоса, обеспечение безопасности полетов, сотрудничество в космической биологии и медицине и изучение возможностей совместной работы в других областях. Соглашение также предусматривало совместное использование космической станции "Мир", затопленной в 2001 году. В целях дальнейшего развития Межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе Российское космическое агентство совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, США) разработало программу "Мир-Шаттл", где предусматривались полеты многоразовых американских кораблей "Спейс Шаттл" (Space Shuttle) на российскую космическую станцию "Мир". Также программа регламентировала включение космонавтов из России в экипажи американских многоразовых транспортных космических кораблей – шаттлов и, соответственно, астронавтов США в экипажи российских кораблей "Союз" и станции "Мир". Для участия в программе "Спейс Шаттл" от России были отобраны космонавты, имевшие большой опыт длительных полетов на орбитальных станциях, – Сергей Крикалев и Владимир Титов. В феврале 1994 года Крикалев первым из российских космонавтов полетел на американском космическом корабле. Он совершил полет продолжительностью девять суток на шаттле "Дискавери" (Discovery, STS-60), Титов в феврале 1995 года осуществил полет на шаттле "Дискавери" (STS-63) продолжительностью девять суток, в ходе которого экипаж шаттла отработал процесс сближения со станцией "Мир". Стыковка американского шаттла с орбитальным комплексом "Мир" впервые была осуществлена 29 июня 1995 года. В составе экипажа "Атлантис" (Atlantis, STS-71) были два российских космонавта – Анатолий Соловьев и Николай Бударин, которые должны были сменить экипаж основной 18-й экспедиции на станции "Мир". После стыковки они продолжили выполнять совместную научную программу, начатую своими предшественниками. Смена российских экипажей впервые проводилась без использования корабля "Союз". После стыковки в течение пяти дней на орбите работал орбитальный комплекс с четырьмя российскими космонавтами и шестью американскими астронавтами. 4 июля 1995 года шаттл "Атлантис" отстыковался от станции "Мир" и 7 июля совершил посадку на космодроме во Флориде (США), доставив на Землю экипаж основной 18-й экспедиции, в составе которой были российские космонавты Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов. После этого еще четыре российских космонавта летали на шаттлах на станцию "Мир" в составе экипажей кратковременных экспедиций посещения. Елена Кондакова с 15 по 24 мая 1997 года совершила полет в составе экипажа шаттла "Атлантис" (STS-84) по программе шестой стыковки с "Мир". Владимир Титов летал на станцию "Мир" с 26 сентября по 6 октября 1997 года в качестве специалиста полета шаттла "Атлантис" (STS-86). Салижан Шарипов совершил полет с 23 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла "Индевор" (Endeavour, STS-89). Основной задачей экспедиции была стыковка со станцией "Мир" и замена американского члена экипажа. Валерий Рюмин летал в качестве специалиста полета шаттла "Дискавери" (STS-91) с 2 по 12 июня 1998 года. Программа полета включала девятую (и последнюю) стыковку с орбитальным комплексом "Мир". С 1998 года по 2002 год российские космонавты включались в экипажи американских шаттлов по программе Международной космической станции (МКС). Сергей Крикалев на шаттле "Индевор" (STS-88) летал на станцию с 4 по 16 декабря 1998 года. Вместе с командиром шаттла Робертом Кабаной он впервые открыл люк в МКС. С 27 мая по 6 июня 1999 года летал на станцию в составе американского экипажа шаттла "Дискавери" (STS-96) Валерий Токарев. Юрий Усачев совершил полет на МКС в составе экипажа шаттла "Атлантис" (STS-101) с 19 по 29 мая 2000 года. Юрий Маленченко и Борис Моруков летали на МКС на "Атлантис" (STS-106) с 8 по 20 сентября 2000 года. В 2001 году российские космонавты включались в экипажи шаттлов четыре раза. 8 марта на шаттле "Дискавери" (STS-102) на станцию полетел экипаж второй основной экспедиции, членом которой был российский космонавт Юрий Усачев. 21 марта шаттл вернулся на Землю вместе с членами первой основной экспедиции, в составе которой находились космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев. С 19 апреля по 1 мая 2001 года в качестве специалиста полета шаттла "Индевор" (STS-100) по программе сборки МКС летал космонавт Юрий Лончаков. 11 августа 2001 года на шаттле "Дискавери" (STS-105) полетел на станцию экипаж третьей основной экспедиции, в составе которой были российские космонавты Владимир Дежуров и Михаил Тюрин. 22 августа шаттл возвратился на Землю вместе с членами второй основной экспедиции, в составе которой был Юрий Усачев. 6 декабря 2001 года на станцию в составе экипажа американского шаттла "Индевор" (STS-108) полетел российский космонавт Юрий Онуфриенко – командир четвертой основной экспедиции МКС. 17 декабря шаттл вернулся, доставив на Землю членов третьей основной экспедиции, в том числе Дежурова и Тюрина. В 2002 году российские космонавты летали три раза на МКС на шаттлах. 6 июня на корабле "Индевор" (STS-111) на станцию полетел экипаж пятой основной экспедиции, в составе которой были Валерий Корзун и Сергей Трещев. На Землю 19 июня на нем вернулись члены четвертой основной экспедиции, в том числе российский космонавт Онуфриенко. С 7 по 18 октября 2002 года в качестве специалиста полета шаттла "Атлантис" (STS-112) совершил полет российский космонавт Федор Юрчихин. Экипаж проводил работы на орбите вместе с экипажем пятой основной экспедиции МКС. 24 ноября 2002 года на МКС на шаттле "Индевор" (STS-113) на МКС полетели члены шестой основной экспедиции, в составе которой был российский космонавт Николай Будакин. На Землю на нем 7 декабря вернулись члены пятой основной экспедиции, в том числе космонавты Корзун и Трещев. Всего с 1994 по 2002 год было выполнено 18 орбитальных полетов шаттлов, в экипажи которых были включены российские космонавты – специалисты по программе полета. Семь полетов проходили в рамках программы "Мир – Шаттл". Одиннадцать из этих миссий выполнялись по программе МКС. За время эксплуатации шаттлов на них летали 20 российских космонавтов, четверо из них совершили два полета, а один – три полета. В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы "Спейс Шаттл". После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon. 14 июля 2022 года госкорпорация "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Оно нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта НАСА для обслуживания российского и американского сегментов соответственно. В рамках соглашения американские астронавты будут летать на российских кораблях "Союз", а российские космонавты – на американских кораблях Crew Dragon. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев сообщил, что соглашение подписано на первые три полета, но, если результат будет положительным, программа будет продолжена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей крикалев, юрий усачев (космонавт), владимир титов, ссср, земля, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex