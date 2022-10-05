https://ria.ru/20221005/pmef-1821626079.html
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 14-17 июня 2023 года в Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:38
2022-10-05T10:38
2022-10-05T10:38
экономика
антон кобяков
санкт-петербург
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 14-17 июня 2023 года в Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова."Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире", – приводятся в сообщении слова Кобякова.Уточняется, что в мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.
https://ria.ru/20220622/ekonomika-1797315995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон кобяков, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)
Экономика, Антон Кобяков, Санкт-Петербург, Россия, Петербургский международный экономический форум (фонд)
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года
Фонд "Росконгресс": ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года