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ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
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ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 14-17 июня 2023 года в Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:38
2022-10-05T10:38
экономика
антон кобяков
санкт-петербург
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 14-17 июня 2023 года в Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова."Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире", – приводятся в сообщении слова Кобякова.Уточняется, что в мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.
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экономика, антон кобяков, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)
Экономика, Антон Кобяков, Санкт-Петербург, Россия, Петербургский международный экономический форум (фонд)
10:38 05.10.2022
 
ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года

Фонд "Росконгресс": ПМЭФ пройдет 14–17 июня 2023 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 14-17 июня 2023 года в Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
"Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 14:55
ПМЭФ доказал, что иностранный бизнес готов работать с Россией, заявил Путин
Уточняется, что в мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.
 
ЭкономикаАнтон КобяковСанкт-ПетербургРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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