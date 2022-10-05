https://ria.ru/20221005/pasechnik-1821616204.html
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР - РИА Новости, 05.10.2022
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Президент России Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:50
2022-10-05T09:50
2022-10-05T10:05
леонид пасечник
луганская народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Пасечника Леонида Ивановича временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, луганская народная республика, владимир путин, россия
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия
09:50 05.10.2022 (обновлено: 10:05 05.10.2022)
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Президент Путин назначил Леонида Пасечника врио главы ЛНР