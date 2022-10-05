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Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР - РИА Новости, 05.10.2022
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
Президент России Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:50
2022-10-05T10:05
леонид пасечник
луганская народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Пасечника Леонида Ивановича временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, владимир путин, россия
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия
09:50 05.10.2022 (обновлено: 10:05 05.10.2022)
 
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР

Президент Путин назначил Леонида Пасечника врио главы ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской Народной Республики, данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Пасечника Леонида Ивановича временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
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