https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821850363.html

Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний

Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний - РИА Новости, 05.10.2022

Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний

Минцифры создаст форму, в рамках которой IТ-компании смогут сообщить об уволенном сотруднике, чтобы удалить его из списков на отсрочку от частичной мобилизации, РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:38

2022-10-05T23:38

2022-10-05T23:51

специальная военная операция на украине

максут шадаев

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры создаст форму, в рамках которой IТ-компании смогут сообщить об уволенном сотруднике, чтобы удалить его из списков на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.Он добавил, что генеральный директор компании должен сам отслеживать эту историю и должен сообщить в ведомство.Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

максут шадаев, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии