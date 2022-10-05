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Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821850363.html
Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний
Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний - РИА Новости, 05.10.2022
Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний
Минцифры создаст форму, в рамках которой IТ-компании смогут сообщить об уволенном сотруднике, чтобы удалить его из списков на отсрочку от частичной мобилизации, РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:38
2022-10-05T23:51
специальная военная операция на украине
максут шадаев
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры создаст форму, в рамках которой IТ-компании смогут сообщить об уволенном сотруднике, чтобы удалить его из списков на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.Он добавил, что генеральный директор компании должен сам отслеживать эту историю и должен сообщить в ведомство.Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html
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максут шадаев, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Максут Шадаев, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
23:38 05.10.2022 (обновлено: 23:51 05.10.2022)
 
Минцифры создаст форму для отмены отсрочки уволенным из IT-компаний

Минцифры создаст форму для сообщений об уволенных из IT-компаний для отмены отсрочки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры создаст форму, в рамках которой IТ-компании смогут сообщить об уволенном сотруднике, чтобы удалить его из списков на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.
"Да, считаю, что нужно заявить, мы такую форму поднимем", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, необходимо ли руководителю при увольнении сотрудника сообщать в Минцифры об этом.
Он добавил, что генеральный директор компании должен сам отслеживать эту историю и должен сообщить в ведомство.
Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 15:07Специальная военная операция на Украине
Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам от частичной мобилизации
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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Специальная военная операция на УкраинеМаксут ШадаевСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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