https://ria.ru/20221005/otchetnost-1821758927.html

Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности

Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности

Оптимизация в школах должна продолжаться, от них не нужно требовать лишней отчетности, все должно быть стандартизированно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:53

2022-10-05T16:53

2022-10-05T16:54

владимир путин

сергей кравцов

россия

образование - общество

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сн_образование

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НОВОГО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Оптимизация в школах должна продолжаться, от них не нужно требовать лишней отчетности, все должно быть стандартизированно, заявил президент России Владимир Путин."Первое, что хотелось бы сказать - оптимизация должна продолжаться. Нужно, чтобы от школ не требовали излишней отчетности, чтобы все было стандартизированно. Это как раз тот случай, когда стандартизация уместна... Информация должна отправляться самым современным и легким, с точки зрения организации процессов, образом. Все, что сегодня сделано, сделано благодаря министерству просвещения", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что вся выполненная работа по уменьшению перечня документов, с которыми было необходимо работать учителям, была выполнена по поручению Путина."Работа велась в соответствии с вашим поручением и когда стали разбираться в вопросе, пришли к выводу, что нам нужны изменения в законе. Вы поддержали эти изменения. И, действительно, сегодня документов минимально для работы учителя. Что касается информационных технологий, то они, действительно, должны быть подспорьем системы образования", - отметил Кравцов.По его словам, до конца года в колледжах будет создана система наподобие уже существующей государственной информационной системы, а в следующем году такие сервисы будут сделаны для системы дошкольного образования. Путин, услышав, что работа велась по его поручению, вспомнил басню Ивана Крылова про кукушку и петуха."Оказывается это по моему поручению. Я говорю, что это благодаря Сергею Сергеевичу, а он говорит, что по моему поручению. Как там у Крылова: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", - сказал президент.Путин подчеркнул, что в данном случае важно, что многое уже сделано и намечены планы того, как двигаться дальше для того, чтобы облегчить деятельность и работу учителей, чтобы они могли сосредоточиться, главным образом, на педагогическом и образовательном процессе. А также избавить их от всей ненужной "шелухи", которая отнимает время и мешает работать.

https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821725920.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, сергей кравцов, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование