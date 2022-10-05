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Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности
Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности
Оптимизация в школах должна продолжаться, от них не нужно требовать лишней отчетности, все должно быть стандартизированно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:53
2022-10-05T16:54
владимир путин
сергей кравцов
россия
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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НОВОГО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Оптимизация в школах должна продолжаться, от них не нужно требовать лишней отчетности, все должно быть стандартизированно, заявил президент России Владимир Путин."Первое, что хотелось бы сказать - оптимизация должна продолжаться. Нужно, чтобы от школ не требовали излишней отчетности, чтобы все было стандартизированно. Это как раз тот случай, когда стандартизация уместна... Информация должна отправляться самым современным и легким, с точки зрения организации процессов, образом. Все, что сегодня сделано, сделано благодаря министерству просвещения", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что вся выполненная работа по уменьшению перечня документов, с которыми было необходимо работать учителям, была выполнена по поручению Путина."Работа велась в соответствии с вашим поручением и когда стали разбираться в вопросе, пришли к выводу, что нам нужны изменения в законе. Вы поддержали эти изменения. И, действительно, сегодня документов минимально для работы учителя. Что касается информационных технологий, то они, действительно, должны быть подспорьем системы образования", - отметил Кравцов.По его словам, до конца года в колледжах будет создана система наподобие уже существующей государственной информационной системы, а в следующем году такие сервисы будут сделаны для системы дошкольного образования. Путин, услышав, что работа велась по его поручению, вспомнил басню Ивана Крылова про кукушку и петуха."Оказывается это по моему поручению. Я говорю, что это благодаря Сергею Сергеевичу, а он говорит, что по моему поручению. Как там у Крылова: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", - сказал президент.Путин подчеркнул, что в данном случае важно, что многое уже сделано и намечены планы того, как двигаться дальше для того, чтобы облегчить деятельность и работу учителей, чтобы они могли сосредоточиться, главным образом, на педагогическом и образовательном процессе. А также избавить их от всей ненужной "шелухи", которая отнимает время и мешает работать.
https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html
https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821725920.html
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владимир путин, сергей кравцов, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
16:53 05.10.2022 (обновлено: 16:54 05.10.2022)
 
Путин призвал избавить учителей от лишней отчетности

Путин: оптимизация в школах должна продолжаться, не нужно требовать лишней отчетности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Читать ria.ru в
НОВОГО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Оптимизация в школах должна продолжаться, от них не нужно требовать лишней отчетности, все должно быть стандартизированно, заявил президент России Владимир Путин.
"Первое, что хотелось бы сказать - оптимизация должна продолжаться. Нужно, чтобы от школ не требовали излишней отчетности, чтобы все было стандартизированно. Это как раз тот случай, когда стандартизация уместна... Информация должна отправляться самым современным и легким, с точки зрения организации процессов, образом. Все, что сегодня сделано, сделано благодаря министерству просвещения", - сказал Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что вся выполненная работа по уменьшению перечня документов, с которыми было необходимо работать учителям, была выполнена по поручению Путина.
"Работа велась в соответствии с вашим поручением и когда стали разбираться в вопросе, пришли к выводу, что нам нужны изменения в законе. Вы поддержали эти изменения. И, действительно, сегодня документов минимально для работы учителя. Что касается информационных технологий, то они, действительно, должны быть подспорьем системы образования", - отметил Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:14
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По его словам, до конца года в колледжах будет создана система наподобие уже существующей государственной информационной системы, а в следующем году такие сервисы будут сделаны для системы дошкольного образования. Путин, услышав, что работа велась по его поручению, вспомнил басню Ивана Крылова про кукушку и петуха.
"Оказывается это по моему поручению. Я говорю, что это благодаря Сергею Сергеевичу, а он говорит, что по моему поручению. Как там у Крылова: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что в данном случае важно, что многое уже сделано и намечены планы того, как двигаться дальше для того, чтобы облегчить деятельность и работу учителей, чтобы они могли сосредоточиться, главным образом, на педагогическом и образовательном процессе. А также избавить их от всей ненужной "шелухи", которая отнимает время и мешает работать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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