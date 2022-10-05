Рейтинг@Mail.ru
Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/oms-1821847754.html
Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС
Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС - РИА Новости, 05.10.2022
Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС
Минздрав России разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, благодаря которым пациентам для посещения поликлиники или больницы РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:21
2022-10-05T23:21
здоровье - общество
россия
полис омс
омс
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588292319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db8afed5c718bce745863fc53e390019.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минздрав России разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, благодаря которым пациентам для посещения поликлиники или больницы не нужно будет носить с собой полис ОМС, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Соответствующий проект изменений опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Электронный полис нельзя будет потерять или забыть дома, а при желании всегда можно будет распечатать, уточнили в пресс-службе. При этом, полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены.
https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588292319_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_2cd497824dc29deccef36f664acd1a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, полис омс, омс, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, полис ОМС, ОМС, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
23:21 05.10.2022
 
Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС

Минздрав: пациентам не нужно будет носить с собой полис ОМС для посещения медучреждений

© РИА Новости / Максим БлиновПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минздрав России разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, благодаря которым пациентам для посещения поликлиники или больницы не нужно будет носить с собой полис ОМС, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Соответствующий проект изменений опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Благодаря предлагаемым изменениям в Правила обязательного медицинского страхования, жизнь пациентов может значительно упроститься. Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС. Достаточно просто знать его номер или распечатать штрих-код с портала Госуслуг", - говорится в сообщении.
Электронный полис нельзя будет потерять или забыть дома, а при желании всегда можно будет распечатать, уточнили в пресс-службе. При этом, полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 20:15
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
 
Здоровье - ОбществоРоссияполис ОМСОМСМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала