https://ria.ru/20221005/oms-1821847754.html

Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС

Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС - РИА Новости, 05.10.2022

Минздрав разработал проект изменений в правила использования полиса ОМС

Минздрав России разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, благодаря которым пациентам для посещения поликлиники или больницы РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:21

2022-10-05T23:21

2022-10-05T23:21

здоровье - общество

россия

полис омс

омс

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минздрав России разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, благодаря которым пациентам для посещения поликлиники или больницы не нужно будет носить с собой полис ОМС, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Соответствующий проект изменений опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Электронный полис нельзя будет потерять или забыть дома, а при желании всегда можно будет распечатать, уточнили в пресс-службе. При этом, полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены.

https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html

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здоровье - общество, россия, полис омс, омс, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)