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Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации

Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации

Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:15

2022-10-05T23:15

2022-10-05T23:15

максут шадаев

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней, рассказал глава министерства Максут Шадаев."Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней", - пояснил Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина. Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

максут шадаев, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)