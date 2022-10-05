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Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации
Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации
Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:15
2022-10-05T23:15
2022-10-05T23:15
максут шадаев
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней, рассказал глава министерства Максут Шадаев."Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней", - пояснил Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина. Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Специальная военная операция на Украине
Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации
Минцифры призвало сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации до пяти дней