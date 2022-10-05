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Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
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Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации
Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации
Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:15
2022-10-05T23:15
максут шадаев
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней, рассказал глава министерства Максут Шадаев."Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней", - пояснил Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина. Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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максут шадаев, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Специальная военная операция на Украине
23:15 05.10.2022
 
Минцифры хочет сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации

Минцифры призвало сократить срок ответа на обжалование призыва по мобилизации до пяти дней

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней, рассказал глава министерства Максут Шадаев.
"Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней", - пояснил Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина. Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
 
Специальная военная операция на УкраинеМаксут ШадаевВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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