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Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка - РИА Новости, 05.10.2022
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Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка
Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка - РИА Новости, 05.10.2022
Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка
Украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления, заявил мэр города... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:18
2022-10-05T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков... Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
14:18 05.10.2022 (обновлено: 14:29 05.10.2022)
 
Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ намеренно обстреливают инфраструктуру, подлежащую восстановлению

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК осматривает территории Донецка, обстрелянные ВСУ
Сотрудник СК осматривает территории Донецка, обстрелянные ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК осматривает территории Донецка, обстрелянные ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков... Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
Ударили по гостинице и жилым домам: ВСУ обстреляли центр Донецка
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Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
1 из 10

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

© РИА Новости
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Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
2 из 10

Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

© РИА Новости
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Под обстрел попала гостиница Park Inn.

Здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
3 из 10

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

© РИА Новости
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Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
4 из 10

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

© РИА Новости
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Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

Помещение Донецкого республиканского экоголо-натуралистического центра, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
5 из 10

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

© РИА Новости
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Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
6 из 10

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

© РИА Новости
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Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
7 из 10

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Обстрелянный дом в Донецке.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
8 из 10

Обстрелянный дом в Донецке.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Найденный снаряд направят на экспертизу.

Здание Донецкого республиканского экоголо-натуралистического центра, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
9 из 10

Найденный снаряд направят на экспертизу.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

Здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
10 из 10

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Обстрелянный дом в Донецке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Найденный снаряд направят на экспертизу.

© РИА Новости
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10 из 10

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

© РИА Новости
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