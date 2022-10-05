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Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка

Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка - РИА Новости, 05.10.2022

Кулемзин: ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру Донецка

Украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления, заявил мэр города... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:18

2022-10-05T14:18

2022-10-05T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков... Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".

донецк (днр)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)