Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 11 натовских снарядов за 40 минут по Донецку
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.12 украинские военные выпустили еще 4 снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району, а в 8.35 четыре снаряда калибром 152 миллиметра выпустили по Кировскому району города.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.