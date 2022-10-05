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Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/obstrely-1821607861.html
Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами
Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.10.2022
Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:10
2022-10-05T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.12 украинские военные выпустили еще 4 снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району, а в 8.35 четыре снаряда калибром 152 миллиметра выпустили по Кировскому району города.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР)
09:10 05.10.2022
 
Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 11 натовских снарядов за 40 минут по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.12 украинские военные выпустили еще 4 снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району, а в 8.35 четыре снаряда калибром 152 миллиметра выпустили по Кировскому району города.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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