https://ria.ru/20221005/obstrely-1821607861.html

Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами

Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.10.2022

Войска Украины обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:10

2022-10-05T09:10

2022-10-05T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 40 минут 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.12 украинские военные выпустили еще 4 снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району, а в 8.35 четыре снаряда калибром 152 миллиметра выпустили по Кировскому району города.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221005/mask-1821603869.html

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)