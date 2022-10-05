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Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:27

2022-10-05T18:27

2022-10-05T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.24 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.38 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 17.02 обстрелу подвергся населенный пункт Каштановое: по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, госдума рф, нато, сцкк