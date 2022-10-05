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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821680563.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:21
2022-10-05T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Старомихайловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 12.50 - по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка, Новоселовка - приблизительно в 110 километрах.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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донецк (днр)
россия
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
13:21 05.10.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Старомихайловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 12.50 - по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка, Новоселовка - приблизительно в 110 километрах.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)РоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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