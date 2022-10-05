https://ria.ru/20221005/obstrel-1821680563.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:21
2022-10-05T13:21
2022-10-05T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Старомихайловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 12.50 - по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка, Новоселовка - приблизительно в 110 километрах.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку