https://ria.ru/20221005/obstrel-1821680563.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:21

2022-10-05T13:21

2022-10-05T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

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донецкая народная республика

госдума рф

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новоселовку и Старомихайловку, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Старомихайловке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а в 12.50 - по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка, Новоселовка - приблизительно в 110 километрах.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф