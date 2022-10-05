https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821728275.html

Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года

Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022

Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года

Единые обязательные подходы воспитания и образования будут внедрены на всей территории России, включая новые регионы, со следующего учебного года, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:42

2022-10-05T15:42

2022-10-05T16:13

россия

владимир путин

образование - общество

учитель года 2022

общество

социальный навигатор

сн_образование

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Единые обязательные подходы воспитания и образования будут внедрены на всей территории России, включая новые регионы, со следующего учебного года, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что среди общественно значимых предметов - русский язык, литература, история, обществознанию, география и окружающий мир.

https://ria.ru/20221004/obrazovanie-1821507777.html

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россия, владимир путин, образование - общество, учитель года 2022, общество, социальный навигатор, сн_образование