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Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года
Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года - РИА Новости, 05.10.2022
Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года
Единые обязательные подходы воспитания и образования будут внедрены на всей территории России, включая новые регионы, со следующего учебного года, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:42
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россия
владимир путин
образование - общество
учитель года 2022
общество
социальный навигатор
сн_образование
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Единые обязательные подходы воспитания и образования будут внедрены на всей территории России, включая новые регионы, со следующего учебного года, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что среди общественно значимых предметов - русский язык, литература, история, обществознанию, география и окружающий мир.
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россия, владимир путин, образование - общество, учитель года 2022, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Учитель года 2022, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
15:42 05.10.2022 (обновлено: 16:13 05.10.2022)
 
Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию с 2023 года

Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию по всей России с 2023 года

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Единые обязательные подходы воспитания и образования будут внедрены на всей территории России, включая новые регионы, со следующего учебного года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже со следующего учебного года, вы знаете, конечно, об этом, в школах на всей территории России, включая наши новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением. А также к преподаванию общественно значимых предметов", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Он добавил, что среди общественно значимых предметов - русский язык, литература, история, обществознанию, география и окружающий мир.
Подготовка к новому учебному году в общеобразовательной школе №41 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 17:19
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах
 
РоссияВладимир ПутинОбразование - ОбществоУчитель года 2022ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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