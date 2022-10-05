https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821725920.html

Путин призвал выстраивать национальную систему образования

Путин призвал выстраивать национальную систему образования - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал выстраивать национальную систему образования

Россия была и будет суверенной, для этого на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:33

2022-10-05T15:33

2022-10-05T15:44

владимир путин

россия

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Россия была и будет суверенной, для этого на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Путин добавил, что необходимо "обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны". Прежде всего, по словам главы государства, нужно передать детям "нравственный, культурный код нашего народа".

https://ria.ru/20221005/istoriya-1821726711.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование