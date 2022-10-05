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Путин призвал выстраивать национальную систему образования - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин призвал выстраивать национальную систему образования
Путин призвал выстраивать национальную систему образования - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал выстраивать национальную систему образования
Россия была и будет суверенной, для этого на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:33
2022-10-05T15:44
владимир путин
россия
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Россия была и будет суверенной, для этого на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Путин добавил, что необходимо "обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны". Прежде всего, по словам главы государства, нужно передать детям "нравственный, культурный код нашего народа".
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владимир путин, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
15:33 05.10.2022 (обновлено: 15:44 05.10.2022)
 
Путин призвал выстраивать национальную систему образования

Путин призвал выстраивать национальную систему образования, чтобы Россия была суверенной

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Россия была и будет суверенной, для этого на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Путин добавил, что необходимо "обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны". Прежде всего, по словам главы государства, нужно передать детям "нравственный, культурный код нашего народа".
Исключить попытки навязать детям извращенное толкование истории – Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:35
Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании
 
Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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