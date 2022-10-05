https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821589490.html

Важнейшее для учителя – любовь к детям, заявили эксперты

Важнейшее для учителя – любовь к детям, заявили эксперты - РИА Новости, 05.10.2022

Важнейшее для учителя – любовь к детям, заявили эксперты

Опрошенные РИА Новости ко Дню учителя эксперты рассказали о том, как лучше поздравить учителей в их праздник и кто такой "Учитель будущего"; по их мнению,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T01:48

2022-10-05T01:48

2022-10-05T08:44

общество

виктор басюк

евгений ямбург

россия

белгород

российская академия образования

юнеско

социальный навигатор

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости ко Дню учителя эксперты рассказали о том, как лучше поздравить учителей в их праздник и кто такой "Учитель будущего"; по их мнению, лучшие поздравления - это те, которые идут от бывших учеников, а также творческие подарки от детей, а главное для педагога - любовь к детям.Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2022 года - "Трансформация образования начинается с учителя"."Самое лучшее – это когда каждый из нас, все жители страны вспомнят своего учителя и сделают ему звонок или отправят смс с поздравлением, может быть какое-то доброе слово, потому что я думаю, что самая главная награда для учителя – это память и доброе слово их учеников", - сказал и.о. вице-президента Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО Виктор Басюк.По его мнению, учитель - ведущая фигура в системе образования, потому что он является тем, кто не только дает ребенку знания, навыки, формирует у него какие-то компетенции, но и воспитывает в нем личность, поэтому невозможно трансформировать современное образование, менять какие-то механизмы, методы, формы без самого важного участника этого процесса – учителя.Заслуженный учитель РФ, директор столичного Центра образования №109 Евгений Ямбург считает, что сегодня от учителя требуется очень серьезная квалификация и для того, чтобы ответить на все вызовы времени, нужно уметь работать с детьми с проблемами здоровья, в том числе психоневрологическими заболеваниями. По его мнению, учитель должен знать психологию, дефектологию, культурологию и иметь те качества, которые позволят ему передать детям дружественность, блокировать ненависть, агрессию.Что касается подарков учителю, по его словам, они могут быть самыми разными. "У нас, например, был сейчас конкурс пирогов, придумывали всякие пироги дети, конкурс поздравительных открыток, которые на видео записывались. Подарки должны быть творческими, а не какими-то помпезными, <…> которые тянут на взятку и ничего кроме досады у учителя не вызывают", - добавил он.Учитель английского языка в Шуховском лицее в Белгороде, член Совета учителей-блогеров при Минпросвещения России Андрей Федотов считает, что лучшие поздравления для учителя - это те, которые идут от души и идут от учеников, которые закончили обучение несколько лет назад. "Ты видишь, что они помнят, они не забывают, они любят, вспоминают всевозможные моменты, поэтому, наверное, вот это больший показатель из всего, что есть в нашей деятельности", - сказал он.По его словам, "Учитель будущего" - это учитель, который максимально интегрирует в свои уроки интернет-технологии, не боится их, потому что вместо конкуренции учителя и гаджетов должна быть полнейшая коллаборация, интеграция. Так как детей уже невозможно отучить от гаджетов и раз мы не можем противостоять этому процессу, его нужно возглавить, шутит он. "Поэтому максимальная интеграция всего интерактивного, что есть, ну и, безусловно, постоянное саморазвитие", - сказал Федотов.Он считает, что если сам учитель получает удовольствие от преподавания, будет успешен и весь процесс образования – тогда и для детей уроки получаются интересными, "и родители довольны работой преподавателя, и администрация школы тоже в восторге".

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821587712.html

https://ria.ru/20221005/uchitel-1821138042.html

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общество, виктор басюк, евгений ямбург, россия, белгород, российская академия образования, юнеско, социальный навигатор, сн_образование