https://ria.ru/20221005/neft-1821798267.html

Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.10.2022

Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:39

2022-10-05T18:39

2022-10-05T19:25

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

александр новак

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санкции

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав недоинвестирование и рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы считаем, что этот инструмент - он нарушает все рыночные механизмы, он очень губительно может влиять в целом на мировую нефтяную отрасль, потому что если хочешь создать дефицит на мировом рынке - то введи обязательно ограничение цен. Это вмешательство может привести к недоинвестированию в целом в нефтяной отрасли, к сокращению добычи и, как следствие, к повышению цен", - сказал Новак телеканалу "Россия 24" в ответ на просьбу прокомментировать введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.

https://ria.ru/20221005/neft-1821796319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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