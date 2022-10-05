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Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.10.2022
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:39
2022-10-05T19:25
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр новак
россия
нефть
цены на нефть
в мире
санкции
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав недоинвестирование и рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы считаем, что этот инструмент - он нарушает все рыночные механизмы, он очень губительно может влиять в целом на мировую нефтяную отрасль, потому что если хочешь создать дефицит на мировом рынке - то введи обязательно ограничение цен. Это вмешательство может привести к недоинвестированию в целом в нефтяной отрасли, к сокращению добычи и, как следствие, к повышению цен", - сказал Новак телеканалу "Россия 24" в ответ на просьбу прокомментировать введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.
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экономика, александр новак, россия, нефть, цены на нефть, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Александр Новак, Россия, Нефть, Цены на нефть, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:39 05.10.2022 (обновлено: 19:25 05.10.2022)
 
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Вице-премьер Новак допустил сокращение добычи нефти в России после введения потолка цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав недоинвестирование и рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы считаем, что этот инструмент - он нарушает все рыночные механизмы, он очень губительно может влиять в целом на мировую нефтяную отрасль, потому что если хочешь создать дефицит на мировом рынке - то введи обязательно ограничение цен. Это вмешательство может привести к недоинвестированию в целом в нефтяной отрасли, к сокращению добычи и, как следствие, к повышению цен", - сказал Новак телеканалу "Россия 24" в ответ на просьбу прокомментировать введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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США выпустят на рынок десять миллионов баррелей нефти из резерва
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаАлександр НовакРоссияНефтьЦены на нефтьВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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