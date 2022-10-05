https://ria.ru/20221005/neft-1821798267.html
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.10.2022
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:39
2022-10-05T18:39
2022-10-05T19:25
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр новак
россия
нефть
цены на нефть
в мире
санкции
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Идея установить потолок цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, этот инструмент может губительно повлиять на мировую нефтяную отрасль, вызвав недоинвестирование и рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы считаем, что этот инструмент - он нарушает все рыночные механизмы, он очень губительно может влиять в целом на мировую нефтяную отрасль, потому что если хочешь создать дефицит на мировом рынке - то введи обязательно ограничение цен. Это вмешательство может привести к недоинвестированию в целом в нефтяной отрасли, к сокращению добычи и, как следствие, к повышению цен", - сказал Новак телеканалу "Россия 24" в ответ на просьбу прокомментировать введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.
https://ria.ru/20221005/neft-1821796319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Александр Новак, Россия, Нефть, Цены на нефть, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:39 05.10.2022 (обновлено: 19:25 05.10.2022)
Новак прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Вице-премьер Новак допустил сокращение добычи нефти в России после введения потолка цен