https://ria.ru/20221005/neft-1821586527.html

FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти - РИА Новости, 05.10.2022

FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T00:39

2022-10-05T00:39

2022-10-05T03:46

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

опек

россия

москва

джо байден

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Собеседники газеты утверждают, что на встрече в среду организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.Газета считает, что этот шаг может привести к росту стоимости энергоресурсов и разногласиям с США, поскольку президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.Источники FT также отметили, что Саудовская Аравия стремится снизить объем производства для сохранения некоторых производственных мощностей в резерве.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html

https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html

саудовская аравия

россия

москва

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек, россия, москва, джо байден