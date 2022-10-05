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FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти - РИА Новости, 05.10.2022
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FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти - РИА Новости, 05.10.2022
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T00:39
2022-10-05T03:46
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
россия
москва
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Собеседники газеты утверждают, что на встрече в среду организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.Газета считает, что этот шаг может привести к росту стоимости энергоресурсов и разногласиям с США, поскольку президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.Источники FT также отметили, что Саудовская Аравия стремится снизить объем производства для сохранения некоторых производственных мощностей в резерве.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек, россия, москва, джо байден
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Россия, Москва, Джо Байден
00:39 05.10.2022 (обновлено: 03:46 05.10.2022)
 
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

FT: Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют резко сократить добычу нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что на встрече в среду организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.

"Это крупнейшее сокращение (добычи нефти. — Прим. ред.) с начала пандемии коронавируса, которое эквивалентно более чем одному проценту мировых поставок", — говорится в публикации.

Газета считает, что этот шаг может привести к росту стоимости энергоресурсов и разногласиям с США, поскольку президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.
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Источники FT также отметили, что Саудовская Аравия стремится снизить объем производства для сохранения некоторых производственных мощностей в резерве.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
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