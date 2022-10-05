https://ria.ru/20221005/neft-1821586527.html
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти - РИА Новости, 05.10.2022
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T00:39
2022-10-05T00:39
2022-10-05T03:46
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
опек
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Собеседники газеты утверждают, что на встрече в среду организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки.Газета считает, что этот шаг может привести к росту стоимости энергоресурсов и разногласиям с США, поскольку президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.Источники FT также отметили, что Саудовская Аравия стремится снизить объем производства для сохранения некоторых производственных мощностей в резерве.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, опек, россия, москва, джо байден
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Россия, Москва, Джо Байден
00:39 05.10.2022 (обновлено: 03:46 05.10.2022)
FT сообщила о планах России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
FT: Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют резко сократить добычу нефти