https://ria.ru/20221004/opek-1821580801.html

ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти

ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти - РИА Новости, 05.10.2022

ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти

Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-04T23:12

2022-10-04T23:12

2022-10-05T00:02

экономика

вена

опек

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов."По словам делегатов, на встрече в среду альянс может обсудить такое сокращение, а также меньшие сокращения от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство.Оно отмечает, что некоторые члены альянса уже добывают гораздо меньше своих квот и могут автоматически уложиться в новый лимит без необходимости сокращать производство.В воскресенье агентство Блумберг сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки на встрече в Вене 5 октября.

https://ria.ru/20221004/neft-1821429440.html

https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вена, опек, цены на нефть