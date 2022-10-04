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ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти - РИА Новости, 05.10.2022
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ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти
ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти - РИА Новости, 05.10.2022
ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти
Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-04T23:12
2022-10-05T00:02
экономика
вена
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов."По словам делегатов, на встрече в среду альянс может обсудить такое сокращение, а также меньшие сокращения от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство.Оно отмечает, что некоторые члены альянса уже добывают гораздо меньше своих квот и могут автоматически уложиться в новый лимит без необходимости сокращать производство.В воскресенье агентство Блумберг сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки на встрече в Вене 5 октября.
https://ria.ru/20221004/neft-1821429440.html
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экономика, вена, опек, цены на нефть
Экономика, Вена, ОПЕК, Цены на нефть
23:12 04.10.2022 (обновлено: 00:02 05.10.2022)
 
ОПЕК+ рассматривает вариант сокращения добычи нефти

Bloomberg: ОПЕК+ рассматривает сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
"По словам делегатов, на встрече в среду альянс может обсудить такое сокращение, а также меньшие сокращения от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство.
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Оно отмечает, что некоторые члены альянса уже добывают гораздо меньше своих квот и могут автоматически уложиться в новый лимит без необходимости сокращать производство.
В воскресенье агентство Блумберг сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки на встрече в Вене 5 октября.
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Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре
 
ЭкономикаВенаОПЕКЦены на нефть
 
 
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