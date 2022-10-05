Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/nato-1821689267.html
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2022
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко
Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:54
2022-10-05T13:55
в мире
валентина матвиенко
россия
украина
индонезия
совет федерации рф
нато
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
ДЖАКАРТА (Индонезия), 5 окт - РИА Новости. Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Об этом спикер Совфеда сообщила в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20 в Индонезии."По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей", - сказала Матвиенко.Она рассказала своему собеседнику о причинах специальной операции России на Украине и о референдумах, которые прошли на новых территориях РФ в соответствии с международными нормами и волей народа.
https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html
https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html
россия
украина
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валентина матвиенко, россия, украина, индонезия, совет федерации рф, нато, большая двадцатка
В мире, Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Индонезия, Совет Федерации РФ, НАТО, Большая двадцатка
13:54 05.10.2022 (обновлено: 13:55 05.10.2022)
 
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: НАТО руками украинцев хочет ослабить Россию и подчинить себе

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА (Индонезия), 5 окт - РИА Новости. Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Об этом спикер Совфеда сообщила в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20 в Индонезии.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:33
Против России сейчас воюет НАТО, заявил Патрушев
"По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей", - сказала Матвиенко.
Она рассказала своему собеседнику о причинах специальной операции России на Украине и о референдумах, которые прошли на новых территориях РФ в соответствии с международными нормами и волей народа.
Военнослужащие НАТО в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 07:29
В США рассказали, как НАТО может исчезнуть из-за России
 
В миреВалентина МатвиенкоРоссияУкраинаИндонезияСовет Федерации РФНАТОБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала