https://ria.ru/20221005/nato-1821689267.html

НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко

НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2022

НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко

Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:54

2022-10-05T13:54

2022-10-05T13:55

в мире

валентина матвиенко

россия

украина

индонезия

совет федерации рф

нато

большая двадцатка

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ДЖАКАРТА (Индонезия), 5 окт - РИА Новости. Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Об этом спикер Совфеда сообщила в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20 в Индонезии."По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей", - сказала Матвиенко.Она рассказала своему собеседнику о причинах специальной операции России на Украине и о референдумах, которые прошли на новых территориях РФ в соответствии с международными нормами и волей народа.

https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html

россия

украина

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентина матвиенко, россия, украина, индонезия, совет федерации рф, нато, большая двадцатка