https://ria.ru/20221005/nato-1821689267.html
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2022
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко
Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:54
2022-10-05T13:54
2022-10-05T13:55
в мире
валентина матвиенко
россия
украина
индонезия
совет федерации рф
нато
большая двадцатка
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ДЖАКАРТА (Индонезия), 5 окт - РИА Новости. Руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию и подчинить себе, как и Украину, но РФ никогда этого не позволит, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Об этом спикер Совфеда сообщила в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию для участия в саммите спикеров парламента G20 в Индонезии."По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей", - сказала Матвиенко.Она рассказала своему собеседнику о причинах специальной операции России на Украине и о референдумах, которые прошли на новых территориях РФ в соответствии с международными нормами и волей народа.
https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентина матвиенко, россия, украина, индонезия, совет федерации рф, нато, большая двадцатка
В мире, Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Индонезия, Совет Федерации РФ, НАТО, Большая двадцатка
13:54 05.10.2022 (обновлено: 13:55 05.10.2022)
НАТО хочет ослабить Россию, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: НАТО руками украинцев хочет ослабить Россию и подчинить себе