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В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО
В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:11
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион.По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220929/atr-1820399921.html
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в мире, атр, россия, евросоюз, нато, азия
В мире, АТР, Россия, Евросоюз, НАТО, Азия
09:11 05.10.2022 (обновлено: 10:14 05.10.2022)
 
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО

МИД: ЕС можно рассматривать как элемент инфраструктуры НАТО в АТР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион.
По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.
Читайте полный текст интервью >>
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