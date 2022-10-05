https://ria.ru/20221005/nato-1821608071.html
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО
В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:11
2022-10-05T09:11
2022-10-05T10:14
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион.По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220929/atr-1820399921.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, атр, россия, евросоюз, нато, азия
В мире, АТР, Россия, Евросоюз, НАТО, Азия
09:11 05.10.2022 (обновлено: 10:14 05.10.2022)
В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО
МИД: ЕС можно рассматривать как элемент инфраструктуры НАТО в АТР