https://ria.ru/20221005/nato-1821608071.html

В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО

В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО

В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:11

2022-10-05T09:11

2022-10-05T10:14

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В качестве элемента инфраструктуры НАТО в АТР можно рассматривать и ЕС, превращающийся в филиал альянса, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион.По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220929/atr-1820399921.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, атр, россия, евросоюз, нато, азия