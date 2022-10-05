03:35 05.10.2022 (обновлено: 14:55 05.10.2022)
В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
МИД России заявил, что линия на продвижение потенциала НАТО в АТР уже четко оформляется
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Николай Ноздрев.
"Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется", — сказал дипломат.
По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных фокусных партнеров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и натовским Брюсселем в качестве связующих элементов проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам.
"Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания "натофикации" Азии необратимого характера", — добавил Ноздрев.
Он подчеркнул, что страны НАТО и их единомышленники ведут скоординированную обработку региональных игроков, используя различные схемы.