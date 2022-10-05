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В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T03:35
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азия
россия
нато
атр
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Николай Ноздрев.По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных фокусных партнеров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и натовским Брюсселем в качестве связующих элементов проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам.Он подчеркнул, что страны НАТО и их единомышленники ведут скоординированную обработку региональных игроков, используя различные схемы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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азия, россия, нато, атр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азия, Россия, НАТО, АТР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
03:35 05.10.2022 (обновлено: 14:55 05.10.2022)
 
В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МИД России заявил, что линия на продвижение потенциала НАТО в АТР уже четко оформляется

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Николай Ноздрев.

"Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется", — сказал дипломат.

По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных фокусных партнеров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и натовским Брюсселем в качестве связующих элементов проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам.

"Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания "натофикации" Азии необратимого характера", — добавил Ноздрев.

Он подчеркнул, что страны НАТО и их единомышленники ведут скоординированную обработку региональных игроков, используя различные схемы.
Читайте полный текст интервью >>
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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