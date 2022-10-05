https://ria.ru/20221005/nato-1821593248.html

В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД России рассказали о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:35

2022-10-05T03:35

2022-10-05T14:55

азия

россия

нато

атр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Николай Ноздрев.По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных фокусных партнеров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и натовским Брюсселем в качестве связующих элементов проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам.Он подчеркнул, что страны НАТО и их единомышленники ведут скоординированную обработку региональных игроков, используя различные схемы.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821443590.html

азия

россия

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азия, россия, нато, атр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)