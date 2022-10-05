https://ria.ru/20221005/nato-1821590767.html

Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне, заявил эксперт

Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне, заявил эксперт - РИА Новости, 05.10.2022

Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне, заявил эксперт

Вступление Украины в НАТО несет угрозу начала новой мировой войны, подготовка к которой уже началась. Такое мнение высказал РИА Новости бывший представитель... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:14

2022-10-05T02:14

2022-10-05T02:14

в мире

николай петров

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО несет угрозу начала новой мировой войны, подготовка к которой уже началась. Такое мнение высказал РИА Новости бывший представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро."Существует угроза того, что подобный шаг ставит под угрозу глобальный мир и стабильность, при этом нет абсолютно никакой гарантии, что подобного не случится", - считает Петро.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Кроме того, эксперт указывает на значительные усилия, которые предпринимаются Западом для подготовки населения ко вступлению Украины в НАТО, а скорее вступление в альянс может быть оправдано "чрезвычайными обстоятельствами".Он также напомнил, что членство в НАТО стало необходимым условием для Украины через поправки в конституцию страны еще до прихода к власти Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html

https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821443590.html

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в мире, николай петров, джейк салливан, владимир зеленский, украина, сша, нато