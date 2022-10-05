Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне, заявил эксперт
Профессор Николай Петро: вступление Украины в НАТО несет угрозу мировой войны
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО несет угрозу начала новой мировой войны, подготовка к которой уже началась. Такое мнение высказал РИА Новости бывший представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.
"Существует угроза того, что подобный шаг ставит под угрозу глобальный мир и стабильность, при этом нет абсолютно никакой гарантии, что подобного не случится", - считает Петро.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
"Подготовительная интеллектуальная работа с целью выставить мировую войну за нечто "нормальное" уже ведется. В конечном счете, мы находимся в состоянии войны, и нет ничего сложного признать это", - указал он.
Кроме того, эксперт указывает на значительные усилия, которые предпринимаются Западом для подготовки населения ко вступлению Украины в НАТО, а скорее вступление в альянс может быть оправдано "чрезвычайными обстоятельствами".
"В этом случае вы увидите, что нарушение процедур будет оправдано гуманитарной необходимостью, к которой организация всегда была предрасположена", - резюмировал эксперт.
Он также напомнил, что членство в НАТО стало необходимым условием для Украины через поправки в конституцию страны еще до прихода к власти Владимира Зеленского.