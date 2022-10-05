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В Петербурге пятнадцать ошибочно мобилизованных мужчин вернулись домой

В Петербурге пятнадцать ошибочно мобилизованных мужчин вернулись домой - РИА Новости, 05.10.2022

В Петербурге пятнадцать ошибочно мобилизованных мужчин вернулись домой

Пятнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:55

2022-10-05T14:55

2022-10-05T14:55

борис пиотровский

общество

владимир путин

санкт-петербург

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Пятнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."С 21 сентября в Петербурге уже вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных. По многим обращениям результат ожидается в ближайшее время - наш оперативно созданный штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга реагирует на все заявки, следуя указу и дальнейшим поручениям президента", - написал он в своем Telegram-канале.Пиотровский отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально. На базе Центра управления регионом аккумулируются все обращения, которые приходят на страницу губернатора города в соцсети "ВКонтакте", на линию 122, через операторов общественного движения "Народный фронт", районные администрации и через военкоматы."В случае обнаружения ошибки мы оперативно собираем необходимые документы и организуем возвращение мобилизованного. Совместно с нашими СМИ и партнерами в соцсетях разъясняем нормы законодательства и рассказываем о принятых регионом мерах поддержки", - отметил вице-губернатор.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

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борис пиотровский, общество, владимир путин, санкт-петербург, россия, частичная мобилизация в россии