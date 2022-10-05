https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821604424.html

Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске

Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске - РИА Новости, 05.10.2022

Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске

Две группы призванных в рамках частичной мобилизации из заполярного Норильска (Красноярский край) прибыли к месту слаживания в Омск, они размещены в спортивном... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:36

2022-10-05T08:36

2022-10-05T08:37

специальная военная операция на украине

общество

сергей шойгу

норильск

омск

россия

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Две группы призванных в рамках частичной мобилизации из заполярного Норильска (Красноярский край) прибыли к месту слаживания в Омск, они размещены в спортивном центре и обеспечены горячим питанием, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале."Информирую, что вчера две группы наших мобилизованных прибыли в Омск. Без происшествий. Для ночевки были оперативно размещены в спортивном центре. Получили индивидуальный рацион питания. Сейчас ждут распределения в часть слаживания, завтракают горячим завтраком. В ближайшее время все собранное в Норильске будет передано ребятам", - говорится в сообщении.Он отметил, что муниципальные выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать мобилизованным норильчанам на счета.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

норильск

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей шойгу, норильск, омск, россия, частичная мобилизация в россии