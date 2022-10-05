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Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске - РИА Новости, 05.10.2022
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Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске
Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске - РИА Новости, 05.10.2022
Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске
Две группы призванных в рамках частичной мобилизации из заполярного Норильска (Красноярский край) прибыли к месту слаживания в Омск, они размещены в спортивном... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:36
2022-10-05T08:37
специальная военная операция на украине
общество
сергей шойгу
норильск
омск
россия
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Две группы призванных в рамках частичной мобилизации из заполярного Норильска (Красноярский край) прибыли к месту слаживания в Омск, они размещены в спортивном центре и обеспечены горячим питанием, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале."Информирую, что вчера две группы наших мобилизованных прибыли в Омск. Без происшествий. Для ночевки были оперативно размещены в спортивном центре. Получили индивидуальный рацион питания. Сейчас ждут распределения в часть слаживания, завтракают горячим завтраком. В ближайшее время все собранное в Норильске будет передано ребятам", - говорится в сообщении.Он отметил, что муниципальные выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать мобилизованным норильчанам на счета.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, сергей шойгу, норильск, омск, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Шойгу, Норильск, Омск, Россия, Частичная мобилизация в России
08:36 05.10.2022 (обновлено: 08:37 05.10.2022)
 
Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске

Глава Норильска Карасев: прибывших в Омск мобилизованных разместили в спортивном центре

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Две группы призванных в рамках частичной мобилизации из заполярного Норильска (Красноярский край) прибыли к месту слаживания в Омск, они размещены в спортивном центре и обеспечены горячим питанием, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев в своем Telegram-канале.
"Информирую, что вчера две группы наших мобилизованных прибыли в Омск. Без происшествий. Для ночевки были оперативно размещены в спортивном центре. Получили индивидуальный рацион питания. Сейчас ждут распределения в часть слаживания, завтракают горячим завтраком. В ближайшее время все собранное в Норильске будет передано ребятам", - говорится в сообщении.
Он отметил, что муниципальные выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать мобилизованным норильчанам на счета.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей ШойгуНорильскОмскРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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