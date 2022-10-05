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В США обрушились на украинские власти за их реакцию на "план Маска"

В США обрушились на украинские власти за их реакцию на "план Маска" - РИА Новости, 05.10.2022

В США обрушились на украинские власти за их реакцию на "план Маска"

После предложения Илона Маска об урегулировании конфликта Украина тут же позабыла о помощи миллиардера, пишет обозреватель The American Thinker Моника Шоуолтер. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:58

2022-10-05T16:58

2022-10-05T17:23

в мире

илон маск

андрей мельник

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. После предложения Илона Маска об урегулировании конфликта Украина тут же позабыла о помощи миллиардера, пишет обозреватель The American Thinker Моника Шоуолтер.В понедельник Маск предложил в Twitter свой вариант решения ситуации на Украине, после чего на миллиардера обрушился шквал критики со стороны украинцев с использованием оскорблений и грубой лексики, хотя в марте этого года предприниматель предоставил доступ к интернету в стране с помощью сервиса Starlink.Автор статьи привела в пример реакцию украинского дипломата Андрея Мельника, оскорбившего миллиардера.Она также упомянула твит самого Владимира Зеленского, в которого глава страны запустил опрос: какой Маск больше нравится читателям, пророссийский или проукраинский.Шоуолтер считает, что такое поведение вызвано регулярными финансовыми траншами со стороны Белого дома киевскому режиму."Какой еще из этого напрашивается вывод, кроме как что Зеленский и его жалкие помощники недостойны своих постов? Эта самоуверенность и убежденность, что США и глупые гринго заплатят за весь банкет, наверняка им еще аукнется. И когда наступит осознание, снова придется бежать за помощью к Илону Маску", — подытожила Моника.На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, илон маск, андрей мельник, владимир зеленский, украина, россия, сша, twitter