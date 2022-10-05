16:58 05.10.2022 (обновлено: 17:23 05.10.2022)
В США обрушились на украинские власти за их реакцию на "план Маска"
American Thinker: Украина самоуверенно забыла о помощи Маска
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. После предложения Илона Маска об урегулировании конфликта Украина тут же позабыла о помощи миллиардера, пишет обозреватель The American Thinker Моника Шоуолтер.
В понедельник Маск предложил в Twitter свой вариант решения ситуации на Украине, после чего на миллиардера обрушился шквал критики со стороны украинцев с использованием оскорблений и грубой лексики, хотя в марте этого года предприниматель предоставил доступ к интернету в стране с помощью сервиса Starlink.
Автор статьи привела в пример реакцию украинского дипломата Андрея Мельника, оскорбившего миллиардера.
"Мог бы просто сказать: "плохая идея", "не сработает", "поезд ушел" — или просто заявить о своем несогласии. Нечего было ругаться и опускаться до площадной брани — особенно в адрес того, кто с готовностью пришел на выручку его стране в трудную минуту", — пишет Шоуолтер.
Она также упомянула твит самого Владимира Зеленского, в которого глава страны запустил опрос: какой Маск больше нравится читателям, пророссийский или проукраинский.
"Единственное, чего он добивался, — это выставить Маска российским агентом, если тот не поддержит полномасштабную войну с Россией любой ценой", — отметила автор.
Шоуолтер считает, что такое поведение вызвано регулярными финансовыми траншами со стороны Белого дома киевскому режиму.
"Какой еще из этого напрашивается вывод, кроме как что Зеленский и его жалкие помощники недостойны своих постов? Эта самоуверенность и убежденность, что США и глупые гринго заплатят за весь банкет, наверняка им еще аукнется. И когда наступит осознание, снова придется бежать за помощью к Илону Маску", — подытожила Моника.
На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
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