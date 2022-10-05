https://ria.ru/20221005/magate-1821741065.html

Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022

Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Решение о возможных изменениях в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после вступления региона в состав РФ будет... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:11

2022-10-05T16:11

2022-10-05T16:12

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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Решение о возможных изменениях в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после вступления региона в состав РФ будет принято, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221004/zaes-1821308973.html

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в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, опек, рафаэль гросси