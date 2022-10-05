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Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022
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Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022
Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС
Решение о возможных изменениях в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после вступления региона в состав РФ будет... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:11
2022-10-05T16:12
в мире
михаил ульянов (дипломат)
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
опек
рафаэль гросси
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Решение о возможных изменениях в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после вступления региона в состав РФ будет принято, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821308973.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, опек, рафаэль гросси
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ОПЕК, Рафаэль Гросси
16:11 05.10.2022 (обновлено: 16:12 05.10.2022)
 
Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Ульянов сообщил, что Москва скоро примет решение по дальнейшей работе МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Решение о возможных изменениях в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после вступления региона в состав РФ будет принято, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, этот вопрос рассматривается в Москве, решения будут приняты, судя по всему, очень скоро", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, может ли измениться работа МАГАТЭ на ЗАЭС после вступления Запорожской области в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 01:48
Гендиректор ЗАЭС запретил публикацию обращения к ООН и МАГАТЭ
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСОПЕКРафаэль Гросси
 
 
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