16:11 05.10.2022 (обновлено: 16:12 05.10.2022)
Ульянов сообщил о скором принятии решения по работе МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов сообщил, что Москва скоро примет решение по дальнейшей работе МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Решение о возможных изменениях в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после вступления региона в состав РФ будет принято, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, этот вопрос рассматривается в Москве, решения будут приняты, судя по всему, очень скоро", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, может ли измениться работа МАГАТЭ на ЗАЭС после вступления Запорожской области в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.