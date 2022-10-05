https://ria.ru/20221005/lnr-1821612023.html
Путин ратифицировал договор о вхождении ЛНР в Россию
Путин ратифицировал договор о вхождении ЛНР в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
Путин ратифицировал договор о вхождении ЛНР в Россию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Луганской Народной Республики в состав России. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:33
2022-10-05T09:33
2022-10-05T09:56
луганская народная республика
референдум в донбассе
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Луганской Народной Республики в состав России.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821613346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, в мире, владимир путин
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия, В мире, Владимир Путин
09:33 05.10.2022 (обновлено: 09:56 05.10.2022)
Путин ратифицировал договор о вхождении ЛНР в Россию
Путин подписал закон, ратифицирующий договор о вхождении ЛНР в состав России