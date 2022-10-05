https://ria.ru/20221005/laureaty-1821746896.html

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года - РИА Новости, 05.10.2022

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года

Американский ученый-химик Каролин Бертоцци (Carolyn Bertozzi) родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:27

2022-10-05T16:27

2022-10-05T16:34

справки

массачусетс

сша

беркли

копенгагенский университет

массачусетский технологический институт

гарвардский университет

нобелевская премия

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БЕРТОЦЦИ КаролинАмериканский ученый-химик Каролин Бертоцци (Carolyn Bertozzi) родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (штат Массачусетс, США).Выросла в городе Лексингтоне (штат Массачусетс). Ее отец был профессором физики в Массачусетском технологическом институте.Каролин Бертоцци получила степень бакалавра химии в Гарвардском университете (1988) и степень доктора философии по химии в Калифорнийском университете в Беркли (1993).В 1995 году окончила постдокторантуру в области клеточной иммунологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.В 1996-2004 годах работала в Калифорнийском университете и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, в 2000-2004 годах также работала в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.В 2000-2004 годах – исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.В 2006 году Бертоцци возглавила Molecular Foundry в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Калифорния), который занимался наноисследованиями. Она участвовала в этом проекте с момента его создания в качестве директора Центра биологических наноструктур института. Исследования Каролин Бертоцци способствовали ряду нововведений, в частности, изобретению биоортогональных реакций (способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам). Метод позволил провести первое визуализирующее исследование гликанов в живом организме. С 2015 года работает в Стэнфордском университете, где присоединилась к его междисциплинарному Институту химии, инженерии и медицины для здоровья человека (ChEM-H). В 2000-х годах Каролин Бертоцци стала соучредителем ряда компаний в области биотехнологий, в том числе, Redwood Biosciences (2008, приобретена Catalent Pharma Solutions в 2014 году), Enable Biosciences (2014), InterVenn Biosciences (2017), OliLux Biosciences и Lycia Therapeutics (обе – 2019) и др. В 2017 году Бертоцци была избрана в совет директоров крупной американской фармацевтической компании Eli Lilly and Company.В сфере научных интересов Бертоцци – химия и биология с акцентом на изучение сахаров клеточной поверхности. Ее исследовательская группа (Bertozzi Group) занимается изменениями в гликозилировании клеточной поверхности, связанными с такими заболеваниями как рак, туберкулез, COVID-19. Также ее группа изучает дефицит NGly1 (редкое генетическое заболевание).Каролин Бертоцци является членом ряда научных академий, в том числе, Американской академии искусств и наук (2003), Национальной академии наук (2005).Удостоена множества наград: президентской премии за раннюю карьеру для ученых и инженеров (PECASE) (2000), премии Ирвинга Сигала (2002), премии Лемельсона Массачусетского технологического института (2010) и др.5 октября 2022 года Каролин Бертоцци совместно с учеными Барри Шарплессом и Мортеном Мельдалем была присуждена Нобелевская премия по химии за методику быстрого синтеза химических соединений. ШАРПЛЕСС БарриАмериканский ученый-химик Барри Шарплесс (Barry Sharpless) родился 28 апреля 1941 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). В 1963 году окончил Дартмутский колледж, где изучал химию. В 1968 году защитил докторскую диссертацию в Стэнфордском университете. Проходил последиссертационную стажировку в Стэнфордском и в Гарвардском университетах.В 1970-1977 и в 1980-1990 годах преподавал в Массачусетском технологическом институте, с 1987 года – профессор.В 1977-1980 годах был преподавателем Стэнфорда.С 1990 года Шарплесс – профессор Исследовательского института Скриппса, совмещает эту работу с 1996 года с профессорской должностью в Институте химической биологии.Шарплесс разработал хиральные металлокомплексные катализаторы для стереоселективного окисления органических соединений. Открыл реакции (носят имя Шарплесса): цис-присоединения азота и кислорода к олефинам, катализируемого тетраоксидом осмия (1978), энантиоселективного эпоксидирования аллильных спиртов действием трет-бутилпероксида и тетраизопропоксититана в присутствии оптически чистого диэтилтартрата (1980), энантиоселективного цис-гидроксилирования олефинов с использованием осмиевого катализатора (1988).Открытия Шарплесса привели к поискам новых схем каталитического асимметрического синтеза, реализуемых множеством исследовательских групп во всем мире. Эти открытия вносят существенный вклад не только в химию, но и в материаловедение, биологию и медицину, открывают путь к новым молекулам – носителям еще необъясненных и непредсказуемых свойств молекулярного мира.Барри Шарплесс является почетным доктором многих университетов мира.Ученый отмечен многими наградами. В 2001 году Барри Шарплесс был награжден Нобелевской премии по химии (вторую половину поделили Уильям Ноулз и Рёдзи Ноёри) "за его работу в области хиральнокатализируемых реакций окисления". В 2022 году Барри Шарплесс был во второй раз удостоен Нобелевской премии по химии (совместно с американкой Каролин Бертоцци и датчанином Мортену Мельдалю) за методику быстрого синтеза химических соединений. МЕЛЬДАЛЬ МортенДатский химик Мортен Питер Мельдаль (Morten Peter Meldal) родился 16 января 1954 года в Копенгагене (Дания). В 1980 году получил степень магистра, в 1986 году – степень доктора философии в области синтеза углеводов и иммунологии в Датском техническом университете (DTU). Проводил исследования в качестве постдокторанта в Кембриджском университете (Великобритания), Копенгагенском университете (Дания).С 1998 года работал в лаборатории Carlsberg, где руководил исследованиями синтеза.С 1997 по 2008 год возглавлял центр твердофазной органической химии и ферментативных реакций (SPOCC) по комбинаторной химии. В 2011 году стал профессором химического факультета Копенгагенского университета, где работает и сейчас, и директором Нанонаучного центра.В 2013 году Мортен Мельдаль возглавил один из многопрофильных исследовательских центров Копенгагенского университета.Соавтор более 330 публикаций и 30 патентов.Область исследований Мельдаля – химия сахара и олигосахаридов, комбинаторная химия, химия полимеров, органический синтез, автоматизация синтеза, искусственные рецепторы и ферменты, наноанализы, биомолекулярное распознавание, активность ферментов, молекулярная иммунология, катализ и материаловедение и др.Мельдаль является пионером во многих технологических разработках и инструментах для синтеза пептидов. Исследовал реакцию азид-алкинового циклоприсоединения. Член Датской королевской академии наук. Лауреат премии Ральфа Франца Хиршманна (2009). 5 октября 2022 года стал лауреатом Нобелевской премии по химии совместно с американцами Каролин Бертоцци и Барри Шарплессом за методику быстрого синтеза химических соединений. Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click – "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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