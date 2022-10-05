https://ria.ru/20221005/laureaty-1821746896.html
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года - РИА Новости, 05.10.2022
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2022 года
Американский ученый-химик Каролин Бертоцци (Carolyn Bertozzi) родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:27
2022-10-05T16:27
2022-10-05T16:34
справки
массачусетс
сша
беркли
копенгагенский университет
массачусетский технологический институт
гарвардский университет
нобелевская премия
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БЕРТОЦЦИ КаролинАмериканский ученый-химик Каролин Бертоцци (Carolyn Bertozzi) родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (штат Массачусетс, США).Выросла в городе Лексингтоне (штат Массачусетс). Ее отец был профессором физики в Массачусетском технологическом институте.Каролин Бертоцци получила степень бакалавра химии в Гарвардском университете (1988) и степень доктора философии по химии в Калифорнийском университете в Беркли (1993).В 1995 году окончила постдокторантуру в области клеточной иммунологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.В 1996-2004 годах работала в Калифорнийском университете и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, в 2000-2004 годах также работала в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.В 2000-2004 годах – исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.В 2006 году Бертоцци возглавила Molecular Foundry в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Калифорния), который занимался наноисследованиями. Она участвовала в этом проекте с момента его создания в качестве директора Центра биологических наноструктур института. Исследования Каролин Бертоцци способствовали ряду нововведений, в частности, изобретению биоортогональных реакций (способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам). Метод позволил провести первое визуализирующее исследование гликанов в живом организме. С 2015 года работает в Стэнфордском университете, где присоединилась к его междисциплинарному Институту химии, инженерии и медицины для здоровья человека (ChEM-H). В 2000-х годах Каролин Бертоцци стала соучредителем ряда компаний в области биотехнологий, в том числе, Redwood Biosciences (2008, приобретена Catalent Pharma Solutions в 2014 году), Enable Biosciences (2014), InterVenn Biosciences (2017), OliLux Biosciences и Lycia Therapeutics (обе – 2019) и др. В 2017 году Бертоцци была избрана в совет директоров крупной американской фармацевтической компании Eli Lilly and Company.В сфере научных интересов Бертоцци – химия и биология с акцентом на изучение сахаров клеточной поверхности. Ее исследовательская группа (Bertozzi Group) занимается изменениями в гликозилировании клеточной поверхности, связанными с такими заболеваниями как рак, туберкулез, COVID-19. Также ее группа изучает дефицит NGly1 (редкое генетическое заболевание).Каролин Бертоцци является членом ряда научных академий, в том числе, Американской академии искусств и наук (2003), Национальной академии наук (2005).Удостоена множества наград: президентской премии за раннюю карьеру для ученых и инженеров (PECASE) (2000), премии Ирвинга Сигала (2002), премии Лемельсона Массачусетского технологического института (2010) и др.5 октября 2022 года Каролин Бертоцци совместно с учеными Барри Шарплессом и Мортеном Мельдалем была присуждена Нобелевская премия по химии за методику быстрого синтеза химических соединений. ШАРПЛЕСС БарриАмериканский ученый-химик Барри Шарплесс (Barry Sharpless) родился 28 апреля 1941 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). В 1963 году окончил Дартмутский колледж, где изучал химию. В 1968 году защитил докторскую диссертацию в Стэнфордском университете. Проходил последиссертационную стажировку в Стэнфордском и в Гарвардском университетах.В 1970-1977 и в 1980-1990 годах преподавал в Массачусетском технологическом институте, с 1987 года – профессор.В 1977-1980 годах был преподавателем Стэнфорда.С 1990 года Шарплесс – профессор Исследовательского института Скриппса, совмещает эту работу с 1996 года с профессорской должностью в Институте химической биологии.Шарплесс разработал хиральные металлокомплексные катализаторы для стереоселективного окисления органических соединений. Открыл реакции (носят имя Шарплесса): цис-присоединения азота и кислорода к олефинам, катализируемого тетраоксидом осмия (1978), энантиоселективного эпоксидирования аллильных спиртов действием трет-бутилпероксида и тетраизопропоксититана в присутствии оптически чистого диэтилтартрата (1980), энантиоселективного цис-гидроксилирования олефинов с использованием осмиевого катализатора (1988).Открытия Шарплесса привели к поискам новых схем каталитического асимметрического синтеза, реализуемых множеством исследовательских групп во всем мире. Эти открытия вносят существенный вклад не только в химию, но и в материаловедение, биологию и медицину, открывают путь к новым молекулам – носителям еще необъясненных и непредсказуемых свойств молекулярного мира.Барри Шарплесс является почетным доктором многих университетов мира.Ученый отмечен многими наградами. В 2001 году Барри Шарплесс был награжден Нобелевской премии по химии (вторую половину поделили Уильям Ноулз и Рёдзи Ноёри) "за его работу в области хиральнокатализируемых реакций окисления". В 2022 году Барри Шарплесс был во второй раз удостоен Нобелевской премии по химии (совместно с американкой Каролин Бертоцци и датчанином Мортену Мельдалю) за методику быстрого синтеза химических соединений. МЕЛЬДАЛЬ МортенДатский химик Мортен Питер Мельдаль (Morten Peter Meldal) родился 16 января 1954 года в Копенгагене (Дания). В 1980 году получил степень магистра, в 1986 году – степень доктора философии в области синтеза углеводов и иммунологии в Датском техническом университете (DTU). Проводил исследования в качестве постдокторанта в Кембриджском университете (Великобритания), Копенгагенском университете (Дания).С 1998 года работал в лаборатории Carlsberg, где руководил исследованиями синтеза.С 1997 по 2008 год возглавлял центр твердофазной органической химии и ферментативных реакций (SPOCC) по комбинаторной химии. В 2011 году стал профессором химического факультета Копенгагенского университета, где работает и сейчас, и директором Нанонаучного центра.В 2013 году Мортен Мельдаль возглавил один из многопрофильных исследовательских центров Копенгагенского университета.Соавтор более 330 публикаций и 30 патентов.Область исследований Мельдаля – химия сахара и олигосахаридов, комбинаторная химия, химия полимеров, органический синтез, автоматизация синтеза, искусственные рецепторы и ферменты, наноанализы, биомолекулярное распознавание, активность ферментов, молекулярная иммунология, катализ и материаловедение и др.Мельдаль является пионером во многих технологических разработках и инструментах для синтеза пептидов. Исследовал реакцию азид-алкинового циклоприсоединения. Член Датской королевской академии наук. Лауреат премии Ральфа Франца Хиршманна (2009). 5 октября 2022 года стал лауреатом Нобелевской премии по химии совместно с американцами Каролин Бертоцци и Барри Шарплессом за методику быстрого синтеза химических соединений. Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click – "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, массачусетс, сша, беркли, копенгагенский университет, массачусетский технологический институт, гарвардский университет, нобелевская премия, нобелевская премия по химии
Справки, Массачусетс, США, Беркли, Копенгагенский университет, Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Нобелевская премия, Нобелевская премия по химии
Американский ученый-химик Каролин Бертоцци (Carolyn Bertozzi) родилась 10 октября 1966 года в Бостоне (штат Массачусетс, США).
Выросла в городе Лексингтоне (штат Массачусетс). Ее отец был профессором физики в Массачусетском технологическом институте.
Каролин Бертоцци получила степень бакалавра химии в Гарвардском университете (1988) и степень доктора философии по химии в Калифорнийском университете в Беркли (1993).
В 1995 году окончила постдокторантуру в области клеточной иммунологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.
В 1996-2004 годах работала в Калифорнийском университете и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, в 2000-2004 годах также работала в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.
В 2000-2004 годах
– исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.
В 2006 году
Бертоцци возглавила Molecular Foundry в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Калифорния), который занимался наноисследованиями. Она участвовала в этом проекте с момента его создания в качестве директора Центра биологических наноструктур института.
Исследования Каролин Бертоцци способствовали
ряду нововведений, в частности, изобретению биоортогональных реакций
(способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам). Метод позволил провести
первое визуализирующее исследование гликанов в живом организме.
С 2015 года
работает в Стэнфордском университете, где присоединилась к его междисциплинарному Институту химии, инженерии и медицины для здоровья человека (ChEM-H).
В 2000-х годах Каролин Бертоцци стала соучредителем
ряда компаний в области биотехнологий, в том числе, Redwood Biosciences (2008, приобретена Catalent Pharma Solutions в 2014 году), Enable Biosciences (2014), InterVenn Biosciences (2017), OliLux Biosciences и Lycia Therapeutics (обе – 2019) и др. В 2017 году Бертоцци была избрана
в совет директоров крупной американской фармацевтической компании Eli Lilly and Company.
В сфере научных интересов Бертоцци – химия и биология с акцентом на изучение сахаров клеточной поверхности. Ее исследовательская группа (Bertozzi Group) занимается изменениями в гликозилировании клеточной поверхности, связанными с такими заболеваниями как рак, туберкулез, COVID-19. Также ее группа изучает дефицит NGly1 (редкое генетическое заболевание).
Каролин Бертоцци является членом ряда научных академий, в том числе, Американской академии искусств и наук (2003), Национальной академии наук (2005).
Удостоена множества наград: президентской премии за раннюю карьеру для ученых и инженеров (PECASE) (2000), премии Ирвинга Сигала (2002), премии Лемельсона Массачусетского технологического института (2010) и др.
5 октября 2022 года Каролин Бертоцци совместно с учеными Барри Шарплессом и Мортеном Мельдалем была присуждена
Нобелевская премия по химии за методику быстрого синтеза химических соединений.
Американский ученый-химик Барри Шарплесс (Barry Sharpless) родился
28 апреля 1941 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
В 1963 году
окончил Дартмутский колледж, где изучал химию. В 1968 году защитил докторскую диссертацию в Стэнфордском университете.
Проходил последиссертационную стажировку в Стэнфордском и в Гарвардском университетах.
В 1970-1977 и в 1980-1990 годах преподавал в Массачусетском технологическом институте, с 1987 года – профессор.
В 1977-1980 годах был преподавателем Стэнфорда.
С 1990 года Шарплесс – профессор
Исследовательского института Скриппса, совмещает эту работу с 1996 года с профессорской должностью в Институте химической биологии.
Шарплесс разработал
хиральные металлокомплексные катализаторы для стереоселективного окисления органических соединений. Открыл реакции (носят имя Шарплесса): цис
-присоединения азота и кислорода к олефинам, катализируемого тетраоксидом осмия (1978), энантиоселективного эпоксидирования аллильных спиртов действием трет
-бутилпероксида и тетраизопропоксититана в присутствии оптически чистого диэтилтартрата (1980), энантиоселективного цис-гидроксилирования олефинов с использованием осмиевого катализатора (1988).
Открытия Шарплесса привели к поискам новых схем
каталитического асимметрического синтеза, реализуемых множеством исследовательских групп во всем мире. Эти открытия вносят существенный вклад не только в химию, но и в материаловедение, биологию и медицину, открывают путь к новым молекулам – носителям еще необъясненных и непредсказуемых свойств молекулярного мира.
Барри Шарплесс является почетным доктором многих университетов мира.
Ученый отмечен многими наградами
. В 2001 году Барри Шарплесс был награжден Нобелевской премии по химии (вторую половину поделили Уильям Ноулз и Рёдзи Ноёри) "за его работу в области хиральнокатализируемых реакций окисления".
В 2022 году Барри Шарплесс был во второй раз удостоен Нобелевской премии
по химии (совместно с американкой Каролин Бертоцци и датчанином Мортену Мельдалю) за методику быстрого синтеза химических соединений.
Датский химик Мортен Питер Мельдаль (Morten Peter Meldal) родился
16 января 1954 года в Копенгагене (Дания).
В 1980 году получил степень магистра
, в 1986 году – степень доктора философии в области синтеза углеводов и иммунологии в Датском техническом университете (DTU). Проводил исследования в качестве постдокторанта в Кембриджском университете (Великобритания), Копенгагенском университете (Дания).
С 1998 года работал в лаборатории Carlsberg, где руководил исследованиями синтеза.
С 1997 по 2008 год
возглавлял центр твердофазной органической химии и ферментативных реакций (SPOCC) по комбинаторной химии.
В 2011 году стал профессором
химического факультета Копенгагенского университета, где работает и сейчас, и директором Нанонаучного центра.
В 2013 году Мортен Мельдаль возглавил один из многопрофильных исследовательских центров Копенгагенского университета.
Соавтор более 330 публикаций и 30 патентов.
Область исследований Мельдаля – химия сахара и олигосахаридов, комбинаторная химия, химия полимеров, органический синтез, автоматизация синтеза, искусственные рецепторы и ферменты, наноанализы, биомолекулярное распознавание, активность ферментов, молекулярная иммунология, катализ и материаловедение и др.
Мельдаль является
пионером во многих технологических разработках и инструментах для синтеза пептидов.
Исследовал
реакцию азид-алкинового циклоприсоединения.
Лауреат
премии Ральфа Франца Хиршманна (2009).
5 октября 2022 года
стал лауреатом Нобелевской премии по химии совместно с американцами Каролин Бертоцци и Барри Шарплессом за методику быстрого синтеза химических соединений.
Лауреаты создали
новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click – "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников