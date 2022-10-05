https://ria.ru/20221005/premiya-1821671352.html
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул - РИА Новости, 05.10.2022
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул
Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:51
2022-10-05T12:51
2022-10-05T13:31
наука
нобелевская премия
наука
сша
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нобелевская премия, наука, сша, дания
Наука, Нобелевская премия, Наука, США, Дания
12:51 05.10.2022 (обновлено: 13:31 05.10.2022)
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул
Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.
Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.
Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.