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Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул - РИА Новости, 05.10.2022
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Наука
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Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул - РИА Новости, 05.10.2022
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул
Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:51
2022-10-05T13:31
наука
нобелевская премия
наука
сша
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.
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нобелевская премия, наука, сша, дания
Наука, Нобелевская премия, Наука, США, Дания
12:51 05.10.2022 (обновлено: 13:31 05.10.2022)
 
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул

Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул

© AFP 2022 / Jonathan NackstrandОбъявление лауреатов Нобелевской премии по химии — 2022
Объявление лауреатов Нобелевской премии по химии — 2022 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.
Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.
Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов после завершения торгов во время благотворительного аукциона в The Times Center в Нью-Йорке. 20 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 03:16
Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов
 
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