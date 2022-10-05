https://ria.ru/20221005/premiya-1821671352.html

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул - РИА Новости, 05.10.2022

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение синтеза молекул

Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:51

2022-10-05T12:51

2022-10-05T13:31

наука

нобелевская премия

наука

сша

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821681392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12e4fb06efb8cfe0556bcefc440d442a.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.

https://ria.ru/20220621/medal-1796909253.html

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нобелевская премия, наука, сша, дания