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ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2022
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом
ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:04
2022-10-05T20:06
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус в россии
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы ожидаем, что число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличится. Но смерти не должны, учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни", - сказал он в среду на пресс-конференции.Тедрос добавил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом во всем мире, организация отслеживает более 300 подштаммов."Мы продолжаем призывать все страны усилить эпиднадзор, тестирование и секвенирование, а также обеспечить вакцинацию наиболее подверженных риску групп", - призвал доктор.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, с начала пандемии более 590 миллионов людей заразились коронавирусом, погибли более 6,44 миллиона человек.
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html
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в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус в России, Коронавирусы, Омикрон-штамм коронавируса
20:04 05.10.2022 (обновлено: 20:06 05.10.2022)
 
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом

Глава ВОЗ Гебрейесус: число заражений коронавирусом вырастет, смертность не увеличится

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкМедицинские работники доставили женщину в больницу в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Медицинские работники доставили женщину в больницу в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы ожидаем, что число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличится. Но смерти не должны, учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни", - сказал он в среду на пресс-конференции.
Николай Малышев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 11:48Распространение коронавируса
Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт
Тедрос добавил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом во всем мире, организация отслеживает более 300 подштаммов.
"Мы продолжаем призывать все страны усилить эпиднадзор, тестирование и секвенирование, а также обеспечить вакцинацию наиболее подверженных риску групп", - призвал доктор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, с начала пандемии более 590 миллионов людей заразились коронавирусом, погибли более 6,44 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирусыОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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