https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом

ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2022

ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом

ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T20:04

2022-10-05T20:04

2022-10-05T20:06

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус в россии

коронавирусы

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы ожидаем, что число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличится. Но смерти не должны, учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни", - сказал он в среду на пресс-конференции.Тедрос добавил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом во всем мире, организация отслеживает более 300 подштаммов."Мы продолжаем призывать все страны усилить эпиднадзор, тестирование и секвенирование, а также обеспечить вакцинацию наиболее подверженных риску групп", - призвал доктор.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, с начала пандемии более 590 миллионов людей заразились коронавирусом, погибли более 6,44 миллиона человек.

https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html

https://ria.ru/20221002/koronavirus-1820952002.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса