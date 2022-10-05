https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом - РИА Новости, 05.10.2022
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом
ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:04
2022-10-05T20:04
2022-10-05T20:06
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус в россии
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 5 окт - РИА Новости. ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы ожидаем, что число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличится. Но смерти не должны, учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни", - сказал он в среду на пресс-конференции.Тедрос добавил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом во всем мире, организация отслеживает более 300 подштаммов."Мы продолжаем призывать все страны усилить эпиднадзор, тестирование и секвенирование, а также обеспечить вакцинацию наиболее подверженных риску групп", - призвал доктор.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, с начала пандемии более 590 миллионов людей заразились коронавирусом, погибли более 6,44 миллиона человек.
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html
https://ria.ru/20221002/koronavirus-1820952002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус в России, Коронавирусы, Омикрон-штамм коронавируса
20:04 05.10.2022 (обновлено: 20:06 05.10.2022)
ВОЗ ожидает роста числа заражений коронавирусом
Глава ВОЗ Гебрейесус: число заражений коронавирусом вырастет, смертность не увеличится