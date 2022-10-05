04:25 05.10.2022 (обновлено: 14:59 05.10.2022)
Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе
Ренхап: в ходе учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе, жертв нет
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи. 5 октября 2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи. 5 октября 2022
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Одна из ракет, выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы, жертв нет, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее сообщалось об американско-корейских испытаниях четырех ракет класса "земля — земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР.
Южнокорейские военные заявили, что баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска. Как отмечает агентство, жители расположенного на побережье города Каннын видели яркую вспышку и слышали сильный грохот, который, по-видимому, раздался с места учений.
Источник Ренхап уточнил, что снаряд не разорвался — в нем сгорел порох. Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Вчера утром Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что снаряд преодолел максимальное за историю подобных пусков КНДР расстояние.
На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность — от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.