https://ria.ru/20221005/koreya-1821594187.html

Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе

Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе - РИА Новости, 05.10.2022

Во время учений Южной Кореи и США одна из выпущенных ракет упала на базе

Одна из ракет, выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы, жертв нет, передает агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T04:25

2022-10-05T04:25

2022-10-05T14:59

в мире

южная корея

сша

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821700240_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_258349e63544b56c97dbe156073767ac.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Одна из ракет, выпущенных во время совместных учений Южной Кореи и США, упала на территории военной базы, жертв нет, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Ранее сообщалось об американско-корейских испытаниях четырех ракет класса "земля — земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР.Южнокорейские военные заявили, что баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска. Как отмечает агентство, жители расположенного на побережье города Каннын видели яркую вспышку и слышали сильный грохот, который, по-видимому, раздался с места учений.Источник Ренхап уточнил, что снаряд не разорвался — в нем сгорел порох. Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.Вчера утром Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что снаряд преодолел максимальное за историю подобных пусков КНДР расстояние.На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность — от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

https://ria.ru/20221001/koreya-1820793775.html

южная корея

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, сша, кндр (северная корея)