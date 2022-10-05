https://ria.ru/20221005/koreya-1821588440.html
СМИ: военные Южной Кореи провели испытания ракет в ответ на запуск в КНДР
СМИ: военные Южной Кореи провели испытания ракет в ответ на запуск в КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
СМИ: военные Южной Кореи провели испытания ракет в ответ на запуск в КНДР
Военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР, передает агентство Ренхап... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T01:15
2022-10-05T01:15
2022-10-05T01:22
в мире
южная корея
сша
кндр (северная корея)
японское море
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Сообщается, что военные двух стран выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря в ответ на "провокацию КНДР".Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю подобных пусков КНДР расстояние.На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221001/koreya-1820793775.html
южная корея
сша
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, южная корея, сша, кндр (северная корея), японское море
В мире, Южная Корея, США, КНДР (Северная Корея), Японское море
01:15 05.10.2022 (обновлено: 01:22 05.10.2022)
СМИ: военные Южной Кореи провели испытания ракет в ответ на запуск в КНДР
Ренхап: военные Южной Кореи провели испытания ракет в ответ на запуск со стороны КНДР