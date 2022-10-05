https://ria.ru/20221005/kontrudar-1821592877.html

Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада

Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада - РИА Новости, 05.10.2022

Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада

Возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T03:29

2022-10-05T03:29

2022-10-05T11:24

алексей пушков

россия

саудовская аравия

опек

в мире

санкции

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы энергоресурсы, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Сенатор отметил, что теперь в энергетические войны втягиваются все новые страны.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. Собеседники издания утверждают, что на встрече в среду организация может прийти к соглашению о снижении производства сырья на более чем миллион баррелей в сутки. По мнению газеты, такой шаг приведет в росту стоимости нефти и разногласиям с США, так как президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые решатся на применение лимитов, останутся без экспорта из России. Как заявил президент Владимир Путин, Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html

https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html

россия

саудовская аравия

сша

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алексей пушков, россия, саудовская аравия, опек, в мире, санкции, сша, санкции в отношении россии