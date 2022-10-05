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Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада - РИА Новости, 05.10.2022
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Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада
Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада - РИА Новости, 05.10.2022
Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада
Возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T03:29
2022-10-05T11:24
алексей пушков
россия
саудовская аравия
опек
в мире
санкции
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы энергоресурсы, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Сенатор отметил, что теперь в энергетические войны втягиваются все новые страны.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. Собеседники издания утверждают, что на встрече в среду организация может прийти к соглашению о снижении производства сырья на более чем миллион баррелей в сутки. По мнению газеты, такой шаг приведет в росту стоимости нефти и разногласиям с США, так как президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые решатся на применение лимитов, останутся без экспорта из России. Как заявил президент Владимир Путин, Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221004/britaniya-1821555816.html
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алексей пушков, россия, саудовская аравия, опек, в мире, санкции, сша, санкции в отношении россии
Алексей Пушков, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, В мире, Санкции, США, Санкции в отношении России
03:29 05.10.2022 (обновлено: 11:24 05.10.2022)
 
Пушков рассказал о контрударе России по планам Запада

Сенатор Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы энергоресурсы, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.

"Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею "потолков" как таковую. Контрудар в ответ на удар", — заявил политик.

Сенатор отметил, что теперь в энергетические войны втягиваются все новые страны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. Собеседники издания утверждают, что на встрече в среду организация может прийти к соглашению о снижении производства сырья на более чем миллион баррелей в сутки.
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По мнению газеты, такой шаг приведет в росту стоимости нефти и разногласиям с США, так как президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце.
Министры финансов стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые решатся на применение лимитов, останутся без экспорта из России. Как заявил президент Владимир Путин, Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб ее собственным интересам.
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